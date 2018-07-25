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Игорь Пушкарёв вспоминал Владимира Высоцкого
Экс-мэр Владивостока порадовался тому, что успел поставить памятник поэту и музыканту во Владивостоке
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв в своем очередном сообщении в социальных сетях вспоминал Владимира Высоцкого, День Памяти которого отмечается 25 июля в России.
25 июля - день безвременной кончины Владимира Высоцкого. 38 лет назад ушел из жизни актер, певец, поэт, но остался его талант, его сила, которые продолжают наполнять души и сердца людей. Человека нет, а его творчества до сих пор хватает на нас всех. Безмерно талантливый, свободный и великий. Думаю, ему сегодня было бы о чём написать в своих стихотворениях и спеть в своих песнях.
Я рад тому, что сейчас на берегу Японского моря, в Театральном сквере, на ступеньках амфитеатра Владимир Семёнович Высоцкий «продолжает» петь свои песни для народа и вместе с народом:
Мы говорим не "штормы", а "шторма" —
Слова выходят коротки и смачны.
"Ветра" — не "ветры" — сводят нас с ума,
Из палуб выкорчёвывая мачты.
Мы на приметы наложили вето —
Мы чтим чутьё компасов и носов.
Упругие, тугие мышцы ветра
Натягивают кожу парусов.
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