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Общепит Владивостока готовят к приему гостей ВЭФ
Ход подготовки предприятий общественного питания обсудили в ходе очередного заседания рабочей группы по вопросу организации питания участников Восточного экономического форума в администрации Владивостока. Совещание провел первый заместитель главы администрации Константин Лобода, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Напомним, в рабочую группу по вопросам организации питания участников ВЭФ входят специалисты администрации Владивостока, Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, Фонда «Россконгресс» (оператор ВЭФ), ДВФУ, Департамента лицензирования и торговли Приморского края, других ведомств.
Всего питание гостей, волонтеров, журналистов, технического персонала, служб безопасности будет обеспечивать более 100 точек питания – включая кафе и рестораны на территории города и кампуса ДВФУ, временные точки питания в корпусах, где будут проводиться деловые мероприятия форума, передвижные точки для технического персонала и т.д.
О результатах мониторинга объектов предприятий общепита к приему гостей ВЭФ рассказали в ходе совещания представители управления экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока и департамента лицензирования и торговли администрации Приморского края. Речь идет как о кафе и ресторанах при гостиницах, так и о предприятиях общественного питания в разных районах Владивостока. Всего в реестре на сегодня – 19 предприятий общепита при гостиницах и 22 отдельных кафе и ресторанов.
Как следует из результатов мониторинга, большинство предприятий практически готово к приему гостей. Недочеты, которые наблюдались ранее, в том числе, во время прошлогоднего форума, устранены. Сказывается и опыт, который наработали руководство предприятий и персонал в работе с гостями высокого уровня во время первого и второго форумов.
В ходе мониторинга заведения оценивались по таким критериям, как качество, время и уровень обслуживания, наличие меню на английском и других языках, дизайн интерьера, посуда, наличие англоговорящего персонала, транспортная доступность и парковка, возможность безналичного расчета, фоновая негромкая приятная музыка и другие. Все эти параметры оцениваются и обсуждаются с руководством кафе и ресторанов.
Свою работу по проверке санитарно-эпидемиологической безопасности продолжают также специалисты Роспотребнадзора. Проводится контроль продуктов, готовых блюд, кухонного оборудования, сотрудники также обязаны сдать необходимые анализы для проверки здоровья. При обнаружении нарушений предприятиям выдаются предписания об их устранении.
По итогам всех проверок и мониторинга предприятия, которые соответствуют всем требованиям и критериям, будут внесены в специальный реестр рекомендованных заведений, который предложат участникам ВЭФ в специальных буклетах и мобильных приложениях. Кафе и рестораны, в свою очередь, получат специальные наклейки, свидетельствующие о том, что они включены в реестр рекомендованных.
В ходе совещания обсудили вопросы подготовки павильонов всех дальневосточных регионов на Университетской набережной в рамках проекта «Улицы Дальнего Востока». В павильонах гостям будут предложены традиционные блюда, представленные поварами из разных субъектов Дальнего Востока. Оператор проекта завершает решение вопросов электро- и водоснабжения, водоотведения.
Виталий ГУЗ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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