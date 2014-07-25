Приморцы имеют право на компенсацию за пострадавшее в недавнем наводнении авто

На днях прошел ливень в г. Владивостоке. В результате него пострадала частная собственность многих граждан. В частности, на некоторые машины были обрушены подпорные стены, деревья и пр. либо произошел залив автомобилей дождевой водой. Мы обратились к членам Приморского отделения «Ассоциации юристов России» (АЮР) за разъяснением, предусмотрена ли ответственность каких-либо органов гос. власти за подобные происшествия. Если да, то была просьба раскрыть, какие учреждения за это отвечают и куда можно обратиться для возмещения ущерба?

В результате были получены несколько комментариев:

В частности, член Приморского отделения АЮР Елизарьев Сергей пояснил: «Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования являются полноправными субъектами гражданского права, выступают в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений – гражданами и юридическими лицами. В соответствии со ст.16 ГК РФ, убытки, причиненные гражданину в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, подлежат возмещению Российской Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием. Таким образом, органы государственной власти и органы местного самоуправления (действующие от имени Российской федерации, Субъектов РФ и муниципальных образований соответственно) отвечают за вред, причиненный имуществу граждан на общих началах.

Однако, в соответствии с общими принципами гражданского законодательства для привлечения указанных выше органов к ответственности необходимо наличие обязательных условий ответственности за причинение вреда, а именно:

– противоправность поведения причинителя вреда;

– наступление вреда;

– причинная связь между противоправным поведением и наступившим вредом;

– вина причинителя вреда.

Принимая во внимание то факт, что погодные явления в большинстве случаев рассматриваются как обстоятельства, не зависящие от чьей-либо воли (форс-мажор), сам по себе факт возникновения ущерба в результате воздействия стихии не является основанием для привлечения гос.органов и органов местного самоуправления, а также их должностных лиц к имущественной ответственности.

Тем не менее, следует учитывать, что если вред причинен в результате действий или бездействия, способствующих разрушению под влиянием погодного воздействия объектов инфраструктуры, за техническое состояние которых отвечают гос.органы или органы местного самоуправления (например, по причине несвоевременного ремонта, нарушения технологии строительства или ремонта и т.д.), указанные органы могут быть привлечены к имущественной ответственности по общим правилам гражданского права.

При этом необходимо учитывать, что не все объекты инфраструктуры и застройки населенного пункта находятся в ведении государственных или муниципальных органов. Часто подобные объекты могут быть закреплены за управляющими организациями, другими хозяйственными обществами, а также физическими лицами и их объединениями. В этих случаях требования о возмещении причиненного вреда должны предъявляться таким лицам. Также достаточно сложным и трудоемким будет процесс установления вины предполагаемого причинителя вреда. Скорее всего, без проведения специальных экспертиз и оценочных процедур лицу, которому причинен вред, защитить свои права не представится возможным. Но в случае положительного решения вопроса все понесенные расходы и убытки будут возмещены за счет причинителя вреда.

Таким образом, можно сделать вывод, что если в действиях (бездействии) органов государственной власти или органов местного самоуправления будет установлена вина в причинении вреда, указанные органы должны возместить причиненный ущерб. Нельзя при этом не отметить, что указанные выше органы в особых случаях принимают решение о выплате лицам, пострадавшим от стихийного бедствия и имущество которых уничтожено, компенсации, что является одной из мер социальной поддержки населения».

Надо признать, что вопрос о том, кто же является ответственным за содержание имущества в надлежащем техническом состоянии, является одним из самых сложных. По мнению Сергея Елизарьева, гражданину, которому причинен ущерб, следует подходить к решению проблемы системно и предпринимать несколько взаимосвязанных действий по установлению такого лица.

Так, установить ответственное лицо возможно:

- через обращение в местную администрацию с одновременным направлением запроса в Единый государственный реестр предприятий (ЕГРП);

- поскольку придомовая территория находится в ведении управляющих компаний, для получения необходимой информации целесообразным будет обращение в такую компанию.

После того, как ответственное лицо будет определено гражданину необходимо обратиться к нему с претензией (заявлением), в котором изложено требование о возмещении ущерба. И в том случае, если орган откажет в удовлетворении требования, спор подлежит передаче рассмотрению в суд по общим правилам подсудности.

Хотелось бы особо отметить важность совершения лицом , которому причинен ущерб, действий по фиксации произошедшего события . Без этого в последующем неизбежно возникнут споры, связанные с характером и степенью повреждений имущества. Фиксацию желательно произвести любыми возможными способами, наиболее эффективными из которых являются следующие:

- вывоз сотрудников полиции для составления протокола;

- фотографирование места повреждения имущества и обстановки,

- самостоятельное составление акт осмотра в присутствии нескольких свидетелей,

- вызов эксперта Торгово-промышленной палаты для составления акта осмотра обезопасит в будущем гражданина при возникновении споров относительно произошедшего события. Подобные услуги ТПП являются платными. Это более эффективный способ фиксации повреждения имущества, однако и более затратный.

Примечание: в соответствии со ст.76 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке, установленном федеральными законами.

Ст.16 ГК РФ гласит: «Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления».

С первым экспертом согласна и Диана Присняк, также являющаяся членом Примосркого отделения АЮР. Она сообщила, что ответственность за состояние подпорных стен и ливневой канализации несет администрация города, следовательно, обрушение подпорной стены и засорение ливневой канализации – вина именно администрации, которая должна следить за их состоянием. Прочистка ливнёвых канализаций входит в обязанности управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства или подведомственной ему структуре.

Если же рухнула опорная стена, то, возможно, это произошло по вине строительной организации. В данном случае нужно действовать оперативно – провести экспертизу состояния поврежденного автомобиля и зафиксировать ущерб, запастись видео- и фотодоказательствами и идти в суд.

Также приведём мнение третьего юриста, члена Приморского отделения АЮР Алевтины Бадиковой, которая также подтверждает рекомендации вышеназванных экспертов: «За состояние ливневой канализации в г. Владивостоке ответственна городская администрация. То есть, она и будет основным ответчиком в суде в том случае, если затопление машины произошло из-за отсутствия или неисправности ливневой канализации.

Потерпевшей стороне (собственнику автомобиля, которому причинен ущерб от залива) необходимо будет доказать в суде связь между дождем, в результате которого поднялся уровень воды на улице (т.е. заливом) и ущербом. Для этого следует взять справку в гидрометслужбе о погоде на день события, фото с места залития, фото с ливневками или с отсутствием ливневок и экспертизу машины на предмет повреждений и стоимостную экспертизу восстановительного ремонта. Эти две экспертизы юрист рекомендует сделать в разных организациях. По осмотру поврежденного авто необходима экспертиза с актом осмотра, однако наиболее эффективен вызов сотрудников полиции и осмотр ими места происшествия на момент причинения ущерба. Стоит отметить, что в возбуждении дела, скорее всего, откажут, но все запрашиваемые документы сделают.

По упавшим деревьям и подпорным стенам алгоритм действий потерпевшей стороны тот же. Однако есть нюанс: 4 метра от здания – зона ответственности собственника здания. Всем остальным заведует Департамент благоустройства или управляющая компания. Тут надо определяться на месте. Но поставить вторым ответчиком Департамент благоустройства лишним не будет.

И еще, необходимо посмотреть, какое дерево упало на автомобиль, описать его в акте. Сухие деревья и сухие ветки подлежат санитарной спилке. А вот если «живое» дерево упало, то нужно думать о причине. Вероятно, не было ливневки, и дерево вымыло. Тогда снова ответчиком будет городская администрация.

До предъявления иска в суд нужно соблюсти претензионный порядок и обратиться к предполагаемым ответчикам с предложением добровольно возместить сумму ущерба. Если после истечения 30 дней ответ не получен, то к исковому заявлению следует приложить копию претензии и почтовую квитанцию об отправлении письма».

В заключение особо отметим тот факт, что в случае обращения в суд представляется возможным выиграть дело. Это подтверждает судебная практика, найденная кандидатом в члены Приморского отделения АЮР Александром Рык. В частности, он предоставил для ознакомления Постановление Челябинского областного суда от 29 февраля 2012 г. по делу N 44-Г-33/2012.

В нем говорится о том, что на припаркованный автомобиль некой гражданки упало дерево в результате ухудшения погоды (усиления ветра, налипанию мокрого снега на провода и др.). В ходе судебного разбирательства правда оказалась на ее стороне, и в ее пользу с ответчика (ООО «А», с которым у ООО УК «С» заключен договор на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома) было взыскано 49 167 руб. 06 коп. Данная сумма сложилась из расходов на возмещение материального ущерба в размере 42 686 руб. 06 коп., расходов по оплате государственной пошлины – 1481 руб. и расходов по оплате услуг представителя – 5 000 руб.

Таким образом, из рекомендаций членов Приморского отделения АЮР, практикующих юристов, видно, что за нанесенный автомобилистам ущерб предусмотрена ответственность различных организаций и должностных лиц. Велики шансы того, что решение суда будет принято в пользу потерпевшей стороны. Необходимо только не пускать ситуацию на самотёк, а подготовиться и пойти в суд с исковым заявлением о возмещении причиненного ущерба.

ZRPRESS.RU, Владивосток.