За перевод указателей на английский во Владивостоке назначили ответственных

Электронные табло появятся на остановках во Владивостоке. Также на остановочных пунктах по гостевому маршруту установят указатели на английском языке. К переводу привлекли специалистов: транслитерацию маршрутных указателей взяли на себя переводчики управления международных отношений, сообщили в пресс-службе городской администрации.

К началу августа на девяти остановочных пунктах города появятся электронные табло, благодаря которым жители и гости города смогут получать информацию о времени прибытия того или иного маршрута. Четыре табло появятся на проспекте 100-летия Владивостока, столько же – в центре и одно на остановке возле ТЦ «Изумруд». Также на остановочных пунктах общественного транспорта будут установлены указатели маршрутов на русском и английском языках.

Новые информационные щиты появятся уже к концу августа на 227 автобусных остановках от улицы Маковского в сторону центра города и вдоль всего гостевого маршрута.

Что же касается табличек с названием улиц на английском языке, неграмотное написание на которых опять прославило Владивосток, то, как сказали в пресс-службе города, администрация достигла договоренности с московской компанией-производителем табличек ООО «СК Регион» об изготовлении новых шести табличек, на которых действительно присутствуют грамматические ошибки. Все остальные же могут быть исправлены только с изменением ГОСТа. «ЗР» предполагает, что за оставшееся для саммита время менять ГОСТ просто некому: лето, знаете, отпуск…

Ольга ЖУРМАН, "Золотой Рог".