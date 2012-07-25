Во Владивостоке стало больше 15 тысяч фонарей

Установку уличного освещения в городских микрорайонах проинспектировал в конце минувшей недели глава города Игорь ПУШКАРЁВ в ходе рабочей поездки.

Мэр побывал на улицах Полетаева и Александровича. Порядка 55 фонарей установлены на ул. Полетаева. Освещения на этой отдаленной улице в районе Седанки не было несколько десятилетий. Местные жители обратились к мэру с просьбой поставить хотя бы несколько фонарей, ведь их дома находятся в лесной загородной зоне. И вот в микрорайоне появился свет. «Живу на Полетаева 41 год, все это время здесь не было ни одного фонаря, - подчеркнул житель Георгий Фадеев. - И вот – радость: установили опоры, протянули кабель, произвели монтаж фонарей». Около 50 фонарей уличного освещения появились и на улице Александровича в районе Садгорода – и тоже после встречи мэра с жителями.»С 2008 года мы проводим масштабную работу по восстановлению уличного освещения, - отметил Игорь Пушкарёв. - Во Владивостоке улицы освещают уже более 15 тысяч фонарей, в то время как еще четыре года назад число горящих светильников едва достигало 3 тысяч. В этом году работы по восстановлению уличного освещения продолжатся».

«Золотой Рог».