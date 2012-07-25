Реконструкция набережной во Владивостоке закончится. К августу. Точно

Сроки по реконструкции набережной Спортивная гавань во Владивостоке снова продлевают.

Работы должны закончить к саммиту АТЭС, сообщила инженер по надзору за строительством МКУ «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» Татьяна ФОКИНА. «Согласно муниципальным контрактам, все работы на набережной Спортивная гавань завершаются к 1 августа. Но в связи с дополнительными объемами работ на ряде объектов сроки продлены. Стараемся закончить к саммиту», - сказала она. Закончить реконструкцию набережной Спортивная гавань уже два года подряд обещали ко Дню города.

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