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Благоустройство места отдыха продолжается
Куда в выходной день в разгар лета двинут жители Владивостока? Конечно на море. У кого «колеса», тот конечно, рванет на Шамору. А остальным? Чтобы было где искупаться и позагорать в городе, проводится реконструкция пляжа «Змеинка» и места для отдыха с vip-зоной на Маяке. Но там купаться запрещено.
Двум друзьям, Александру НЕЧЕУХИНУ и Михаилу ПОЗДНЯКОВУ, на Маяке понравилось. Александр остался доволен тем, что «есть места для отдыхающих», а Михаилу «понравилась vip-зона», но добираться до пляжа по неказистой дороге было неудобно. Михаил считает, что на «Змеинке» тоже есть свои особенности: «Мне нравится хорошая подъездная дорога и то, что рядом есть драг-рейсинг. Однако вода там для купания непригодная».
Действительно, на пляже «Змеинка» есть душевые кабинки, беседки, лавки и спасательная вышка. Установлены информационные щитки, сообщающие о проведении обработки от клещевого энцефалита, о расположении медпункта. Есть информация о запрете купания, разведения костров, сжигании мусора... Машину можно припарковать на охраняемой автостоянке за 50 рублей.
Место отдыха на Маяке, принадлежащее ООО «Прибой», имеет как платные, так и бесплатную зоны отдыха. По словам заместителя генерального директора Павла ГЕТМАНА, «комплексная территория отдыха имеет центр семейного отдыха с мини-аквапарком, детскими городками, шезлонгами, и волейбольной площадкой для групповых игр; есть территория с кафе и деревянным солярием. Есть бесплатная зона пляжа. Парковка на целый день стоит 100 рублей с машины по всей территории пляжа. Вход на саму территорию бесплатный, в vip-зонах дополнительные услуги».
Планы нового арендатора муниципальной зоны отдыха большие. На Маяке пока нет душа, так как для сточных вод нужна канализация. Пока здесь намереваются пользоваться септиком. Уже завезли емкости. По словам Павла Гетмана, купаться у Маяка будет разрешено только в следующем году после введения очистных сооружений. Тогда компания и приступит к очистке дна.
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