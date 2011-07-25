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Новый облик Семеновской
На улице Семеновской укладывают новую гранитную брусчатку серо-голубых оттенков. По мнению архитекторов, такое покрытие выглядит основательно и благородно.
Гранитная брусчатка долговечна и экологична. Одновременно под землю прячут все электропровода, ранее тянувшиеся по воздуху. Это делается как в эстетических целях, так и в практических - защитить линии от повреждений.
После того, как строители уложат брусчатку, на улице появятся новые фонари с необычным для города дизайном и энергосберегающими лампами. По краю тротуара установят стилизованные чугунные цепи.
Напомним, новая брусчатка и фонари уже появились на улице Светланской и Океанском проспекте. Обновление ждет улицы Алеутскую, Пограничную, Набережную, Батарейную. Таким образом, все центральные улицы города приобретут новый, нарядный вид.
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