Новый облик Семеновской

На улице Семеновской укладывают новую гранитную брусчатку серо-голубых оттенков. По мнению архитекторов, такое покрытие выглядит основательно и благородно.

Гранитная брусчатка долговечна и экологична. Одновременно под землю прячут все электропровода, ранее тянувшиеся по воздуху. Это делается как в эстетических целях, так и в практических - защитить линии от повреждений.

После того, как строители уложат брусчатку, на улице появятся новые фонари с необычным для города дизайном и энергосберегающими лампами. По краю тротуара установят стилизованные чугунные цепи.

Напомним, новая брусчатка и фонари уже появились на улице Светланской и Океанском проспекте. Обновление ждет улицы Алеутскую, Пограничную, Набережную, Батарейную. Таким образом, все центральные улицы города приобретут новый, нарядный вид.