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Во Владивостоке защитники животных и власти перегрызлись из-за собак
На круглом столе, посвященном решению проблем бездомных животных,
его участники остались при своем мнении
Во Владивостоке состоялся круглый стол по проблеме безнадзорных животных. Как и ожидалось, все закончилось бурным спором между его участниками и практически нулевым результатом.
В круглом столе приняли участие депутаты Законодательного Собрания Приморского края и думы Владивостока, представители краевой и городской администрации, члены организаций и фондов помощи бездомным животным, волонтеры…
Круглый стол был необходим для более детальной разработки проекта регионального закона о бездомных животных, а также оформления законодательной базы по данному вопросу. Главными темами, которые были подняты в рамках мероприятия, стали создание специализированных учреждений для бродячих животных и их функционирование, предотвращение самовольного истребления животных, повышение ответственности владельцев питомцев, информирование жителей Владивостока по данной проблеме.
Казалось бы, все присутствующие имеют общую цель и интерес в совместном поиске путей решения проблемы. Однако зоозащитники и волонтеры единым фронтом выступили против предложений, выдвигаемых властями и депутатами. Они открыто выражали свое недовольство и несогласие планами той же городской администрации, бурно отстаивали свою точку зрения в вопросе защиты животных. Кульминацией противостояния стало обвинение из уст волонтеров о недостаточной осведомленности в данной проблеме некоторых членов круглого стола и их некомпетентности.
Отправной точкой спора двух сторон стало выступление депутата думы города Владивостока, члена комитета по городскому хозяйству Александра ЮРТАЕВА.
- В решении проблемы бездомных животных предлагаю создание межрайонного центра содержания безнадзорных животных. Данная идея интересна с точки зрения комплексного подхода. В полномочия краевого центра необходимо включить профилактику и вакцинацию животных, ветеринарию, здравоохранение, проведение разъяснительно-профилактических работ с населением, дрессировку животных. Работа данного центра должна проводиться с привлечением волонтеров и общественных организаций, - заявил депутат.
Данное предложение было отрицательно принято волонтерами и владельцами приютов для животных.
- В настоящее время необходимо создание частных мини-приютов, примерно на 20 голов. Отправлять же бездомных животных со всех концов края в один единственный центр просто неприемлемо, – выступила волонтер, зоозащитник Ирина КОНСТАНТИНОВА.
Обсуждение вопросов защиты населения, стерилизации животных, финансирования проектов, создания специализированных учреждений, а также муссирование частных случаев вместо комплексного рассмотрения проблемы не способствовало выработке единого мнения.
В итоге было поддержано предложение создания рабочей группы, которая в дальнейшем бы занялась разработкой путей решения проблемы безнадзорных животных. Как говорится, если хочешь оставить проблему нерешенной – создай какую-нибудь комиссию. Или, в нашем случае, рабочую группу.
То есть на сегодняшний день проблема остается нерешенной. Число безнадзорных животных растет как за счет размножения бездомных, так и по причине откровенной безответственности владельцев домашних животных, выбрасывающих своих питомцев на улицу, как ненужную вещь. Растет и угроза здоровью жителей Владивостока: все чаще наблюдаются случаи агрессии со стороны бездомных животных, а они, как известно, могут являться переносчиками опасных заболеваний. Не говоря уже о самом банальном причинении физического вреда здоровью человека.
Согласно статистике, во Владивостоке с начала 2013 года от укусов животных пострадали 622 человека, и это только те граждане, которые обратились в надлежащие учреждения по данной проблеме. Нет сомнения, что число пострадавших от агрессии животных будет только расти - до тех пор, пока члены круглого стола будут отстаивать свои точки зрения, противостоять взглядам друг друга, пока они не сойдутся во мнении, воз и ныне будет там.
Понятно, что срочно необходимы эффективные и весьма радикальные меры по устранению проблемы. То есть на улицы вновь пора выйти печально известным собачьим «воронкам»… Или за свое дело возьмутся уже ставшие не менее печально знаменитыми догхантеры.
Анжелика ВАСЬКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото автора.
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Комментарии
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Псевдоним13:46, 25.06.2013#
это в какой-же науке ты это прочел? ерунду пишешь. Регулярный отстрел решает эту проблему очень эффективно. Также необходим налог на содержание собак и не копеечный. Да и владельцев собак надо штрафовать за засирание окрестностей их любимцами. Эти любители животных просто терроризируют остальных людей своими зоологическими пристрастиями.
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Псевдоним14:04, 25.06.2013#
Неужели эту проблему можно решить только жестким путем, ведь в Китае, например, этой проблемы нет, да и другие страны с ней справляются, почему в России такие озлобленные и жестокие люди? Ах, да, извините, русские же друг к другу относятся с ненавистью и презрением, а я тут про каких-то собак. . . .
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LLL11:20, 03.07.2013#
Ужас какой! Я в шоке от такой жестокости. А ты не подумал, что собака- это такое же живое существо как и человек, которое может испытывать такую же душевную и физическую боль??? К тому же собаки очень умные и преданные. В чем они виноваты что оказались на улице! А ты свое еще получишь, в этом я уверена!!! Такие жестокие гнелые люди как ТЫ, в свое время получают по заслугам!
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достали14:07, 25.06.2013#
Увы, но нужно отстреливать!а еще нужно какой-нибудь налог ввести на тех у кого собаки , заставлять убирать за своими питомцами , как это делается в странах Европы. А то задолбали уже, везде все засрано и зассано!с ребенком погулять негде! Хозяева прям в подъездах разрешают гадить, возле домов куда не посмотри все обосрано( уж извините за такую прямоленейность), , , , достали. . . хоть трави их. .
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Псевдоним17:35, 25.06.2013#
К сожалению, наша власть не дает нам выбора. Телячий гуманизм по отношению к бездомным псинам, несущим смерть и увечья нашим согражданам неуместен. Догхантинг - жестокость. Я считаю, что если хоть какая-то тварь угрожает жизни и безопасности ЧЕЛОВЕКА - она должна быть уничтожена. И если власть не хочет защитить нашу великую страну от псиносрача, то это будут делать добровольцы-догхантеры. Опыт проведения стерилизации в странах Восточной Европы дал эффект роста численности этих опасных хищников. Поэтому я считаю, что профессия ДОГХАНТЕРА должна быть внесена в реестр профессий России. И эти ЛЮДИ должны пользоваться такими же благами как и госслужащие.
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Псевдоним05:22, 28.06.2013#
А почему зашитники собак должны быть в приоритете? Я, например, считаю, что надо создавать приюты для крыс. Они подпадают под закон о защите животных, то есть обладают развитой центральной нервной системой. Не тронь крыс! А еще крысами обзывают людей, которые крысятничают. Считаю, что надо принять закон, огражадающий крыс от таких оскорблений.
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Партизан22:30, 28.06.2013#
Я считаю что приюты создавать будет гуманнее, чем собак отстреливать и травить, ведь там могут оказаться и потерянные собаки. В этих приютах собаки будут содержаться какое то время пока ей не нашли бы хозяина, а по прошествии какого нибудь времени их бы стерилизовали. По своей природе бродячие собаки нападают только в случае самозащиты или когда хотят есть, а домашние собаки заложники амбиций своих хозяев, которые натравливают их по своей воле, а потом выбрасывают на улицу без всяких последствий для себя, т. к. за это они не понесут никого наказания ведь собака никак не контролируется. А отстреливать это слишком жестоко. В арабских странах собаки живут на улицах и никто их не отстреливает, а уважает, попробуй кого нибудь назвать "собакой", а у нас как в диком племени живем - сразу отстрелять. Даже в Кемерово поставили памятник бездомной собаке, т. к. знают, что это животное беззащитное и ему так же как и другим животным хочется тепла и ласки от человека, что бы его погладили и протянули руку, дали свою любовь. Если бы был питомник то многие люди я думаю помогали его содержать, приносили какой то корм, игрушки. А содержать его я думаю стоило бы не больше, чем вытравливать и отстреливать животных
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Псевдоним18:43, 29.06.2013#
Вот вы говорите, что содержать в приюте - это копейки. А вот посмотрите расценки за прошлый год "Экологическое предприятие Город Н" в городе Владивостоке: Отлов одной собаки в среднем составляет - 1349, 23Р. ; Содержание одного животного в течение месяца - 5282, 59р. Суммы-то не маленькие. Представьте сколько собак за месяц пройдет через этот приют, и умножте на эту сумму. Я лично не согласна, чтобы бюджет города тратил такие деньжищщи на это сомнительное мероприятие. Самое оптимальное решение - вести отстрел, как прежде в СССР.
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бездомных собак надо отлавливать и усыплять. собаки сбиваются в стаи угрожают людям, в том числе детям. в качестве примера можно посмотреть на ютубе видео как бездомные собаки стаями нападают на людей и детей - видео не для слабонервных и беременных. если защитники животных хотят защищать, пусть создают приюты и содержат их на свои средства. я как налогоплательщик оплачивать подобное против и так налоги приличные. некоторые бабушки создают приюты у себя во дворе, собирают деньги чрез интернет, просят корм и т. д. так же считаю подобное не правильным так как такими действиями бабушки создают опасность для соседей и окружающих. вообщем, я за отлов и усыпление.