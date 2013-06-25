Во Владивостоке защитники животных и власти перегрызлись из-за собак

На круглом столе, посвященном решению проблем бездомных животных,

его участники остались при своем мнении

Во Владивостоке состоялся круглый стол по проблеме безнадзорных животных. Как и ожидалось, все закончилось бурным спором между его участниками и практически нулевым результатом.

В круглом столе приняли участие депутаты Законодательного Собрания Приморского края и думы Владивостока, представители краевой и городской администрации, члены организаций и фондов помощи бездомным животным, волонтеры…

Круглый стол был необходим для более детальной разработки проекта регионального закона о бездомных животных, а также оформления законодательной базы по данному вопросу. Главными темами, которые были подняты в рамках мероприятия, стали создание специализированных учреждений для бродячих животных и их функционирование, предотвращение самовольного истребления животных, повышение ответственности владельцев питомцев, информирование жителей Владивостока по данной проблеме.

Казалось бы, все присутствующие имеют общую цель и интерес в совместном поиске путей решения проблемы. Однако зоозащитники и волонтеры единым фронтом выступили против предложений, выдвигаемых властями и депутатами. Они открыто выражали свое недовольство и несогласие планами той же городской администрации, бурно отстаивали свою точку зрения в вопросе защиты животных. Кульминацией противостояния стало обвинение из уст волонтеров о недостаточной осведомленности в данной проблеме некоторых членов круглого стола и их некомпетентности.

Отправной точкой спора двух сторон стало выступление депутата думы города Владивостока, члена комитета по городскому хозяйству Александра ЮРТАЕВА.

- В решении проблемы бездомных животных предлагаю создание межрайонного центра содержания безнадзорных животных. Данная идея интересна с точки зрения комплексного подхода. В полномочия краевого центра необходимо включить профилактику и вакцинацию животных, ветеринарию, здравоохранение, проведение разъяснительно-профилактических работ с населением, дрессировку животных. Работа данного центра должна проводиться с привлечением волонтеров и общественных организаций, - заявил депутат.

Данное предложение было отрицательно принято волонтерами и владельцами приютов для животных.

- В настоящее время необходимо создание частных мини-приютов, примерно на 20 голов. Отправлять же бездомных животных со всех концов края в один единственный центр просто неприемлемо, – выступила волонтер, зоозащитник Ирина КОНСТАНТИНОВА.

Обсуждение вопросов защиты населения, стерилизации животных, финансирования проектов, создания специализированных учреждений, а также муссирование частных случаев вместо комплексного рассмотрения проблемы не способствовало выработке единого мнения.

В итоге было поддержано предложение создания рабочей группы, которая в дальнейшем бы занялась разработкой путей решения проблемы безнадзорных животных. Как говорится, если хочешь оставить проблему нерешенной – создай какую-нибудь комиссию. Или, в нашем случае, рабочую группу.

То есть на сегодняшний день проблема остается нерешенной. Число безнадзорных животных растет как за счет размножения бездомных, так и по причине откровенной безответственности владельцев домашних животных, выбрасывающих своих питомцев на улицу, как ненужную вещь. Растет и угроза здоровью жителей Владивостока: все чаще наблюдаются случаи агрессии со стороны бездомных животных, а они, как известно, могут являться переносчиками опасных заболеваний. Не говоря уже о самом банальном причинении физического вреда здоровью человека.

Согласно статистике, во Владивостоке с начала 2013 года от укусов животных пострадали 622 человека, и это только те граждане, которые обратились в надлежащие учреждения по данной проблеме. Нет сомнения, что число пострадавших от агрессии животных будет только расти - до тех пор, пока члены круглого стола будут отстаивать свои точки зрения, противостоять взглядам друг друга, пока они не сойдутся во мнении, воз и ныне будет там.

Понятно, что срочно необходимы эффективные и весьма радикальные меры по устранению проблемы. То есть на улицы вновь пора выйти печально известным собачьим «воронкам»… Или за свое дело возьмутся уже ставшие не менее печально знаменитыми догхантеры.

Анжелика ВАСЬКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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