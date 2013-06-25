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Выпускники владивостокских школ выбирают большие зарплаты… и Австралию
По итогам импровизированного экспресс-опроса в одной из соцсетей в Интернете выпускников владивостокских школ 2013 года можно в общих чертах обрисовать, какие профессии предпочитают ребята в этом году и почему.
Кстати, в этом году число бюджетных мест в вузах Приморского края составляет порядка 4 800. Более 8 тысяч бюджетных мест - в системе среднего и высшего профессионального образования. Выпускников - 9 989 человек. Из них во Владивостоке - 2 476 человек.
Слава, выпускник колледжа ДВФУ, собирается поступать в Таможенную академию. На выбор повлияли родители. Убедили, что профессия эта – перспективная. Слава шутливо добавил: «В конце концов, и взятки брать можно».
Дима из 74-й школы выбрал российско-австралийский факультет. Мотивы – любовь к вычислительным наукам и возможность уехать жить и работать в Австралию. Эх, патриоты…
В большинстве случаев на выбор влияет семья. Но нередко и другое: родители мечтают, чтобы чадо пошло, к примеру, на специалиста по китайскому языку, врача или инженера, но у самого чада по профилирующему предмету твердое три с минусом - какой уж тут врач или инженер. Поэтому выбор очевиден: идти туда, куда учеба и набранные баллы позволяют, где конкурс поменьше. Семья в такой ситуации чаще всего любому выбору рада - лишь бы молодой человек стремился учиться. А там, глядишь, и пристроится куда-нибудь.
Многие стремятся на экономические специальности, такие как менеджмент и экономика. Почему? Трудно сказать. Особенно при том, что выпускникам уже все уши прожужжали: экономистов и юристов у нас перебор…
Гораздо более осознанный оказался выбор у Максима из 73-й школы. Он собирается стать теплоэнергетиком. «Нравится, хочу быть инженером-проектировщиком. Теплосети есть везде, будет легко найти работу, везде буду нарасхват», - рассуждение, как говорится, «не мальчика, но мужа».
Лакомая специальность - программирование. Про огромную востребованность программистов и их высокие заработки ходят легенды, наверное, многие бы не прочь все это получить. У девушек – похожие предпочтения. Полина избрала дизайн, она с детства рисует и успела с отличием закончить художественную школу.
Алиса решила, что должна бороться с преступностью и подает документы на юриста. А если честно, то выбор был за родителями.
Есть и те, кто по той или иной причине планируют уехать получать «вышку» за рубеж. Некоторые традиционно собираются в Москву или Санкт-Петербург – МГУ или СПбУ. Считается, что образование там – более высокого уровня, нежели местное.
Денис ИВЛЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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У меня растут года, скроро будет и двадцать. Где работать мне тогда, чем заниматься?Программистом хорошо, а в трамвае -лучше, я б кондуктором пошел, пусть меня научат.