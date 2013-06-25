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Во Владивостоке китайцы, корейцы и японцы изучают церковнославянский
«Язык русского православия» в рамках обменной программы студента-гуманитария приехали изучать студентки Уханьского университета (КНР) Ван Цин, Ван Луяо и Го Яньжань, а также другие молодые китайцы, корейцы и японцы.
В Дальневосточном федеральном университете по инициативе руководителя отдела образования и кахетизации Владивостокской епархии протоиерея Ростислава Мороза иностранных студентов учат основам православной культуры.
В июне, когда в Центре русского языка и культуры идут экзамены и зачеты, подводят итоги обучения и по православному спецкурсу. Как известно, без основ православной культуры невозможно в полной мере понять и прочувствовать величие русской классической литературы: Пушкина, Толстого, Достоевского. Да и миф «о загадочной русской душе» развеивается и заменяется знанием основ нашего вероучения, наших религиозных традиций. Приходит осознание красоты и величия православия, уважение к нашей вере.
Преподает основы нашей веры в Дальневосточном федеральном университете Юлия Борисовна Прокопенко, благочестивая христианка, мать троих детей. Под ее руководством иностранные студенты из стран АТР, будущие филологи, культурологи, политологи и переводчики (если проводить аналогию с нашими специальностями) прочли Евангелие от Марка. Обучение проходит на русском языке, но умницы из Поднебесной во время тестовой беседы продемонстрировали и чтение на церковнославянском!
В Китае Вера, Валя и Маруся (студенты в начале обучения берут себе русское имя, которое как правило «приклеивается» к ним навсегда) учили русский язык в школе, потом в университете, всего шесть лет. В Евангелии от Марка им нравятся притчи. Они теперь знают таинства Православной Церкви, саны священников, посетили Свято-Никольский, Свято-Успенский, Свято-Игоревский храмы Владивостока, а также Покровский кафедральный собор.
Однако, судя по уровню вопросов, которые они задали отцу Ростиславу, смущаясь и подчеркивая, что это вопросы «очень личные», китайских девушек волнуют те же проблемы, что и русских православных мирян. Например, как снимать напряжение после тяжелой учебы, что русские православные девушки выбирают: семью или карьеру, как удержаться от гордыни и зависти и как стать счастливой?
Нателла ТЕРЕЩЕНКО.
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