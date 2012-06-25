Скандально известная приморская журналистка пригрозила губернатору Приморья прокуратурой

ВЛАДИВОСТОК, 25 июня, ZRPRESS. Приморская журналистка Мария Соловьенко, некогда "смутившая" Путина своим вопросом, требовавшая миллион у Михаила Задорнова, а также предъявлявшая исковые требования к Марии Арбатовой за сравнение с Моникой Левински, в очередной раз отметилась. Теперь уже на прошедшей сегодня пресс-конференции губернатора края Владимира Миклушевского по поводу 100 дней на посту главы Приморья.

Она заявила, что не получает своевременные ответы от губернатора на свои обращения и пригрозила обратиться прокуратуру, ведь по закону за это положены штрафы. Правда, из монолога журналистки не удалось понять, были ли это официальные обращения к губернатору или открытые письма в газете.

Меж тем губернатор сообщил, что он и его замы активно отвечают на все поступающие в администрацию запросы и напомнил, что для ответа на обращения у него есть законный 30-дневный срок. В конкретной ситуации с обращением Соловьенко губернатор Миклушевский пообещал разобраться.

Мария Кузовлева, «Золотой Рог».