На владивостокском Арбате не спят ни строители, ни жители

Меньше двух недель остается до дня рождения города, а атмосфера на улице Адмирала Фокина далеко не праздничная.

Круглые сутки здесь кипит работа: народные гуляния, по словам мастера общестроительных работ Александра ЯРОСЛАВЦЕВА, должны пройти уже на обновленном Арбате. Основная часть реконструкционных работ уже позади: на месте строительства уже угадываются очертания будущего зеленого уголка города. Завершена перекладка коммуникационных сетей, вдоль улицы высажены деревья и кустарники, обновлены фонтаны, большая площадь выложена нескользящей гранитной брусчаткой. В скором времени свое место займут лавочки и поднимутся ввысь новые чугунные фонари со светодиодными энергосберегающими лампами.

- К сожалению, не все горожане спокойно отнеслись к строительству, недовольны жители близлежащих домов, - поделился Александр ЯРОСЛАВЦЕВ, - поэтому большая проходимость улицы - главная трудность в нашей работе.