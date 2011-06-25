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Первому губернатору готовят мемориал

25 Июня 2011, 02:32 | Владивосток

Владивосток создает мемориальную зону генерал-губернатора Восточной Сибири, графа Николая МУРАВЬЕВА-АМУРСКОГО на месте его нынешнего захоронения рядом с Театральным проездом, ул. Луцкого и Лазо. В краевом центре Приморья появятся богатый зелеными насаждениями сквер его имени и памятник.

Николай Муравьев, уйдя с военной службы по состоянию здоровья, вначале служил губернатором Тулы, а в сентябре 1847 года получил назначение на должность генерал-губернатора Восточной Сибири. Подписав с Китаем 16 мая 1858 года Айгунский договор, он вернул России левый берег Амура, за что был удостоен титула «граф Амурский». Николай Муравьев предложил разделить Восточную Сибирь, в которую входили все восточные земли России вплоть до Камчатки, на два генерал-губернаторства. Но его идею не приняли, и он ушел в отставку. Последние двадцать лет жизни он прожил в Париже, где и был похоронен 18 ноября 1881 года.

В 1990 году с согласия потомков его останки были перевезены в Россию. За честь их захоронения на своей территории боролись Хабаровский и Приморский края. Победил Владивосток, расположенный на полуострове, названном в честь Муравьева-Амурского. Первому губернатору Дальневосточного края давно установлены два памятника в основанном им Благовещенске и один - в Хабаровске, где он был установлен еще в 1891 году и восстановлен в 1992-м. Между тем Владивосток, основанный по приказу генерал-губернатора в бухте Золотой Рог, за 20 лет так и не собрался почтить монументом могилу выдающегося соотечественника. Как выяснил «ЗР», эта историческая неблагодарность скоро будет исправлена.

В мэрии Владивостока подтвердили, что заказ на разработку памятника уже размещен, и даже предоставили «ЗР» эскиз отреставрированного сквера Муравьева-Амурского. Как сообщила пресс-служба администрации, над проектом работает известный российский скульптор, имя которого администрация Владивостока намерена раскрыть позже - в случае, если работа будет одобрена.

Сам памятник мэрия краевого центра Приморья намерена установить в реставрируемом сквере им. графа Муравьева-Амурского. Строители начали работу здесь еще в апреле, а закончить планируют в октябре этого года. Проведена новая планировка территории, должна быть обновлена брусчатка, дополнительно высажены кусты и деревья, возведено строение, стилизованное под часовню. Завершением работ станет установка памятника. С окончанием работ прах Николая Муравьева-Амурского обретет покой в исторической части города, в специально созданном для него мемориальном комплексе. Как и положено, по заслугам - честь!

Автор: Олег Жунусов
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