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Морской субботник состоится во Владивостоке 2 июня

25 Мая 2018, 14:43 | Владивосток

Акция по очистке водоемов пройдет в приморской столице 2 июня. Ее организует Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора при поддержке администрации Владивостока.

Во время акции участники очистят две территории – береговую часть в районе станции Вторая речка и устье реки Объяснения в месте впадения в бухту Золотой Рог. Сбор желающих принять участие в субботнике состоится 2 июня с 9:00 до 9:30 на набережной Цесаревича, либо в 10 часам на территории, где река Объяснения впадает в Золотой Рог. На Второй речке местом сбора станет прибрежная территория. При себе следует иметь инвентарь, соответствующую одежду, обувь. 

«Эту акцию мы ежегодно проводим в начале июня, и обычно к ней присоединяются сотрудники администрации и городских предприятий, владельцы маломерных судов, катеров и яхт, эко-активисты, просто горожане. Вот и сейчас мы приглашаем к участию в морском субботнике представителей экологических организаций, вузов и компаний, всех неравнодушных жителей Владивостока», – отметил начальник управления охраны окружающей среды и природопользования администрации краевого центра Антон Бибиков. 

Мусор будет отвезен на «Спецзавод № 1». Отметим, действующее законодательство не позволяет администрации города выделять средства на уборку бухты – у нее федеральное подчинение.

Отметим, в эти дни по поручению главы Владивостока Виталия Веркеенко в городе продолжается двухмесячник чистоты. С каждым днем город становится уютнее и красивее. Ежедневно на улицах города работает около 60 единиц спецтехники и более 200 сотрудников МБУ «Содержание городских территорий». Они убирают мусор, пыль и грязь с городских дорог, очищают леера, тротуары и остановочные пункты, решетки ливневой канализации, дорожные знаки и остановки, ведут замену и обслуживание дорожных знаков, уборку скверов и парков, высаживают цветы, деревья и кустарники и ухаживают за зелеными насаждениями.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: владивосток  субботник 



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