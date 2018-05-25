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9 умных светофоров во Владивостоке заработают уже в сентябре
Реализацию российско-японского проекта в приморской столице обсудили на совещании под руководством главы города Виталия Веркеенко. Первые 9 адаптивных светофоров заработают на перекрестке улицы Русская и проспекта 100-летия Владивостока к сентябрю, сообщили деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
Активизация сотрудничества с «Киосан электрик» началась после рабочей поездки главы Владивостока Виталия Веркеенко в Японию в апреле этого года. Тогда на встрече с руководством японской компании было принято решение реализовать пилотный проект во Владивостоке до конца августа, причем расходы по закупке оборудования для модернизации светофоров японские партнеры взяли на себя.
Для пилотного проекта был выбран один из наиболее сложных транспортных участков города – перекресток улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока. Как доложил заместитель главы – начальник управления дорог и благоустройства Владивостока Леонид Вильчинский, по итогам выездной комиссии с японскими партнерами и сотрудниками ВПЭС и управления по вопросам ТЭК были выработаны технические решения и намечен план реализации проекта.
«Японская сторона предложила установить датчики на 4 сторонах этого перекрестка, 3 направления которого являются двухполосными и один, по направлению к остановке «Заря» – трехполосным. В 9 светофоров этого перекрестка за счет японских партнеров установят адаптивные датчики, которые будут регулировать работу светофоров в автоматическом режиме, анализируя трафик, мы же с вою очередь подготовим соответствующее оборудование и осуществим монтаж», - сообщил замначальника управления дорог и благоустройства Максим Акульшин.
Как отметил начальник управления ТЭК администрации Владивостока Александр Юров, для реализации этого проекта необходимо установить 1 новую опору и 3 траверсы на существующих опорах ВПЭС. По опорам освещения будет проложена новая кабельная линия протяженностью более 1200 метров, по которой будет осуществляться и электроснабжение, и подача сигнала к управлению светофорами.
Глава Владивостока поручил в ближайшее время предоставить план-график работ, согласованный с японской стороной, с указанием четких сроков монтажа и наладки оборудования и получения первых практических результатов работы «умных» светофоров к началу сентября.
«Считаю этот проект приоритетным, важно реализовать его быстро и эффективно. Адаптивные светофоры позволят регулировать транспортные потоки на этом участке и ощутимо разгрузить автомобильное движение. При успешном тестовом запуске система «умных» светофоров будет внедрена и на других сложных дорожных участках во Владивостоке», - подчеркнул Виталий Веркеенко.
Кроме того, по поручению главы города рабочая группа рассматривает дополнительные меры по улучшению дорожной ситуации в районе Второй Речки. Как доложил Максим Акульшин, от указанной развязки в сторону центра есть несколько участков, препятствующих нормальному трафику – это железнодорожный переезд на Постышева, сужение дороги перед мостом на Фирсова, и запаркованный с обеих сторон участок в районе остановок «Проспект 100-летия Владивостока».
«Подойдите к решению вопроса комплексно, как на Эгершельде: часть светофоров перевели на кнопочную систему совместно с ВМТП, перенесли автобусную остановку, чтобы не тормозить движение на развилке, и эти меры в определенной степени позволили повлиять на загруженность этого участка. Проанализируйте все возможные инструменты, в первую очередь то, что можно сделать быстро и эффективно», - подчеркнул Виталий Веркеенко.
Во Владивостоке начата масштабная работа по оптимизации дорожного движения.
«Владивосток – один из самых автомобилизированных городов России, нагрузка на транспортную сеть колоссальная. Мы начали реализацию комплексной программы по минимизации дорожных заторов, в которую входит создание дублирующих автомагистралей и развязок, контроль качества дорожного покрытия и разметки, уменьшение количества аварийно-опасных участков, сокращение времени оформления ДТП, решение проблемы парковок и оптимизация транспортных потоков, в том числе за счет внедрения системы «умных» светофоров. Это та мера, которая не требует высоких финансовых и временных затрат, но позволит быстро разгрузить движение на сложных участках», - отметил глава Владивостока.
Напомним, что договоренность о реализации проекта была достигнута в ходе визита главы краевого центра в конце апреля в Японию. Сотрудничество с этой компанией началось в 2017 году в рамках российско-японского проекта по формированию комфортной городской среды. Стоит отметить, что данная компания уже успешно реализовала свои программы по организации дорожного движения в Воронеже и Москве. Система «умных» светофоров позволила сократить время движения транспорта на участках до 40 %. Уменьшение заторов автотранспорта достигается за счёт установки ультразвуковых детекторов и контроллеров, регулирующих работу светофоров в автоматическом режиме в зависимости от интенсивности движения на участке.
Фото - вслух.ru
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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