Студент ДВФУ знает китайский язык лучше всех в России

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая, ZRPRESS. По итогам первого всероссийского конкурса по китайскому языку, который прошел 20 мая 2012 года в Москве, первое место занял студент четвертого курса Школы региональных и международных исследований ДВФУ Александр Сбоев.

Как сообщили в дирекции Института Конфуция ДВФУ, первое место в «командном зачете» жюри также присудило студентам, представляющим Дальний Восток и Забайкалье: Полине Каримовой из Амурского государственного университета, а также Александру Сбоеву, Марии Паниной, Михаилу Завьялову и Игорю Подкуйко из Дальневосточного федерального университета.

На всероссийском конкурсе Дальний Восток и Забайкалье представляли студенты-китаисты – победители XV регионального конкурса по китайскому языку, который проходил во Владивостоке 24 апреля 2012 года. Накануне поездки в Москву они прошли специальную языковую подготовку в Институте Конфуция ДВФУ.

Отметим, что первый всероссийский конкурс по китайскому языку был организован посольством КНР в России и Московским государственным лингвистическим университетом и проходил в три тура. В первом туре жюри оценивало умение команды вести диалог на китайском языке. Во втором туре конкурсанты продемонстрировали свои знания о Китае, отвечая на вопросы по страноведению. Третий тур – устное выступление на подготовленную тему и импровизация по заданию жюри.

Напомним, победители конкурса будут представлять Россию на XI всемирном конкурсе по китайскому языку, который ежегодно собирает в китайском городе Чанша 110 участников из 78 стран мира и транслируется по центральному телеканалу Китая CNTV. Кроме того, Александр Сбоев в качестве победителя всероссийского конкурса получил также право бесплатного обучения в магистратуре (аспирантуре) одного из университетов КНР.

«Золотой Рог».