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Владивостокский Общественный совет по ЖКХ покончит с "рейдерством" управляющих компаний

25 Мая 2012, 02:09 | Владивосток

В администрации города состоялось первое заседание Общественного совета по жилищно-коммунальному хозяйству.

В нем приняли участие глава города Игорь Пушкарёв, представители УК и ТСЖ, депутаты городской думы. Так как одна из задач совета заключается в том, чтобы обеспечить четкое взаимодействие между ТСЖ, УК и ресурсоснабжающими организациями, представители КГУП "Примводоканал", ДГК, МУП "ВПЭС" также присутствовали на заседании.

Напомним, совет создан по инициативе главы города Игоря Пушкарёва в целях разработки и реализации единой социально ориентированной политики в сфере ЖКХ. Осуществлять работу совета будут четыре рабочие группы. Одна из них получила условное название "согласительная". Ее участники должны рассматривать конфликтные ситуации, возникающие при выборе способа управления, а также положить конец "рейдерским" захватам домов теми или иными управляющими компаниями. Вторая рабочая группа будет отвечать за реализацию целевых программ по капитальному ремонту, а также за переселение из ветхого и аварийного жилья. Третья следить за тарифами с сфере ЖКХ и соблюдением всех регламентов. А четвертая осуществлять взаимодействие со СМИ, чтобы вовремя информировать горожан обо всех изменениях. В состав каждой такой группы вошли представители УК, ТСЖ, депутаты, представители администрации города. А в третью еще и представители ресурсоснабжающих организаций, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

"Первое заседание, на мой взгляд, прошло конструктивно, - прокомментировал глава города Игорь Пушкарёв, - ни для кого не секрет, что сфера ЖКХ вызывает множество нареканий, и совет призван решить многие из проблем. Этот орган будет способствовать привлечению общественности к подготовке решений администрации города Владивостока, повышению эффективности организаций жилищно-коммунального комплекса и качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых гражданам".

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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