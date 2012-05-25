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Американский журналист поделился опытом с приморскими студентами
Проблема журналистского образования во Владивостоке, которую придали огласке в феврале этого года, также актуальна во всем мире. Об этом сообщил руководитель столичного бюро газетной сети Cox Newspapers, бывший омбудсмен газеты Washington Post Эндрю АЛЕКСАНДР.
Во Владивостоке именитый гость принял участие в церемонии награждения победителей конкурса молодых журналистов и прочитал лекции по основам журналистского мастерства и проблемам СМИ в эпоху онлайн-технологий в Гуманитарной школе ДВФУ. На конкретных примерах Эндрю Александр показал начинающим журналистам, как можно быстро с использованием социальных сетей и новейших технических средств собрать информацию.
- Студенты Гуманитарной школы ДВФУ удивительно похожи на студентов колледжа коммуникаций им. Скриппса. Они полностью погружены в новые технологии и нередко знают об этом больше, чем их преподаватели, - поделился Эндрю Александр.
Проблема журналистского образования, по признанию американского гостя, также актуальна в США.
- Многие профессора, которые преподают теоретические предметы, давно потеряли связь с индустрией СМИ. Это не говорит о том, что профессора плохие или теория больше не нужна. Для того чтобы академики знали, что происходит на практике, связь с индустрией СМИ должна быть постоянной. В то же время нужно приглашать больше практиков, которые бы преподавали на кратковременной основе специальные курсы об онлайн-технологиях, - считает гость.
По его мнению, главными в журналистском образовании всегда должны оставаться обучение сбору информации, изучение этических норм, а также важнейшие основы журналистского творчества и мастерства – это независимость и стремление к правдивой информации.
Кристина САМУТИНА, «Золотой Рог».
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