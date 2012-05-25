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Почетных граждан Владивостока выберут рейтинговым голосованием
Решение о голосовании сразу по шести кандидатурам, выдвинутым трудовыми коллективами на присвоение звания «Почетный гражданин Владивостока», будет предложено депутатам на очередной сессии думы. Такой вариант в сложившихся условиях (о них ниже) выбрал в этом году комитет по социальной политике и делам ветеранов.
Что является решающим при присвоении звания почетного жителя города: почет или прогиб? Тема, ранее совершенно не волновавшая жителей Владивостока, в последние годы стала занимать более-менее заметное место в его общественной жизни, и в этом году выплеснулась на страницах местной прессы в виде выражения недовольства вообще критериями отбора достойных горожан.
Началось все с 2006 года, когда вдруг по инициативе главы города Владимира НИКОЛАЕВА была отменена норма, запрещавшая присваивать звания действующим чиновникам. Так осчастлививший Владивосток только фактом своего здесь рождения Борис ГРЫЗЛОВ – в ту пору спикер Госдумы – стал почетным жителей города. В 2010 году таковым стал по предложению нынешней администрации тогда действующий губернатор Серей ДАРЬКИН. Робкие попытки усовестить как инициаторов выдвижения, так и самого номинанта успехов не имели. В 2011 году в процедуру вмешались выборы депутатов Госдумы: партии власти требовалось яркое знамя и им, тут без иронии, вполне заслуженно стала Герой Соцтруда, кондитер Анна ЧУЛКОВА; удивительно вообще, что об этой женщине не вспомнили раньше.
Словом, политическая целесообразность, как она представляется некоторым силам, стала довлеющим аргументом в выборе того или иного человека.
В этом году опять нашла коса на камень. Три стороны, имеющие право определения достойного звания горожанина, не смогли найти консенсус. Администрация насмерть стоит за любимого приморцами художника Сергея ЧЕРКАСОВА с аргументом о том, что «Черкасов поет Владивосток». Депутат Олег ВЕЛЬГОДСКИЙ заметил, что «поет Владивосток как раз другой уроженец Владивостока - лидер группы «Мумий Тролль» Илья ЛАГУТЕНКО», который дважды мимо звания «пролетел».
И вот депутаты комитета решили предложить изменить норму и отныне выбирать не одного, а двоих почетных граждан ежегодно. Автор предложения - депутат Александр ЮРАТЕВ, хотя было и предложение от депутата Владимира ЛОБОДЫ о выдвижении трех человек. Но ни то, ни другое предложения поддержки не нашли. Аргументы в том, что выдвижение номинантов на звание в этом году шло по установленным правилам, и менять эти правила на ходу – дурной тон. Сессии будет предложено голосование по всем шести номинантам нынешнего года и набравший наибольшее число депутатских голосов и получит звание «Почетный гражданин Владивостока».
Среди нынешних претендентов Вадим АБОНОСИМОВ – Герой Соцтруда; Александр АКСЁНОВ – директор училища олимпийского резерва, Виктор ЛУКЬЯНОВ – легенда футбольного «Луча»; Наталья ПОЛОЗОВА – директор музея «Владивостокская крепость»; Мария ФОНАРЁВА – акушерка родильного дома № 4; Сергей ЧЕРКАСОВ – заслуженный художник РФ. Был еще шестой номинант, Сергей КОНДРАТЕНКО - полковник морской пехоты в отставке. Когда он увидел в списке имя Вадима Абоносимова, из уважения к капитану отказался с ним соперничать.
Но все-таки предложение о рейтинговом голосовании – мера половинчатая и временная. Депутаты комитета по социальной политике намерены инициировать принципиальное изменение положения о присвоении звания почетного гражданина.
Ольга ЖУРМАН, «Золотой Рог».
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