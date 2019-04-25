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Сотрудники компании ННК-Приморнефтепродукт провели большой субботник на одном из городских пляжей Владивостока
Группа компаний ННК традиционно уделяет повышенное внимание вопросам экологии
Существенной строкой расходов предприятий Группы компаний ННК являются масштабные экологические программы, включающие в себя поддержание порядка и осуществление контроля за состоянием окружающей среды в регионах присутствия.
Компания ННК-Приморнефтепродукт, сеть АЗС с ярким логотипом которой хорошо известна жителям Дальнего Востока, не является исключением. Проведение экологических субботников стало уже доброй традицией для ее сотрудников. На протяжении многих лет несколько раз в год специалисты предприятия в полном составе выходят на уборку не только собственной территории, но и прилегающих участков в районе железнодорожного переезда и пляжа, делая город чище сверх зоны своей юридической ответственности.
Вот и нынешней весной дружная команда АО «ННК-Приморнефтепродукт», вооружившись метлами, граблями и пакетами, собралась для уборки Владивостока после зимы. Любимое место отдыха горожан – пляж в районе Моргородка – встретил горами мусора, накопившегося с прошлого сезона. Разовая посуда, бутылки и пакеты, забытые пледы и рыбацкое снаряжение, даже старые покрышки и автомобильные бамперы – отходы «культурного» отдыха горожан поражают своим разнообразием и гигантскими масштабами.
Коллектив Приморнефтепродукта наводил порядок не только на пляже и вблизи кромки воды, но и в прилегающей парковой зоне. За несколько часов работы сотрудники компании собрали около 8 тонн мусора, с пляжа своими силами вывезено несколько грузовиков бытовых отходов.
«Когда видишь, сколько усилий твоя компания прилагает для улучшения экологической ситуации, начинаешь гордишься своим работодателем. Хочется поддержать все его инициативы и тоже внести вклад в общее дело. Поэтому на субботники всегда выходим в хорошем настроении, работаем от души! Уборка прилегающих к нефтебазе территорий, участие в общегородских субботниках – наш вклад в защиту окружающей среды в родном городе», - отмечают сотрудники ННК-Приморнефтепродукт.
Участок Транссибирской магистрали и побережье, находящиеся практически в центре города, можно сравнить с парадным подъездом – от того, насколько тот ухожен и чист, можно судить и о доме, и о его жильцах. Во многом обязывающий статус столицы Дальнего Востока, крупного туристического и делового центра АТР, накладывает целый ряд серьезных обязательств на руководство города, бизнес, общественность в части обеспечения комфортной городской среды, поддержания порядка и защиты экологии. Поэтому ежегодно сотрудники ННК облагораживают окружающую местность, чтобы жители и многочисленные гости могли наслаждаться великолепными видами, въезжая в город по железной дороге.
АО «ННК-Приморнефтепродукт» последовательно реализует комплексную программу экологических мероприятий. Очистные сооружения, которыми располагает Владивостокская нефтебаза сегодня, позволяют сократить до минимума влияние предприятия на окружающую среду. Компания расположена в русле Первой речки и принимает на себя максимальную нагрузку по сбору и утилизации стоков и плавающих отходов, которые образуются по берегам реки. Эти действия дают результат: перелетные птицы, в том числе краснокнижные, выбирают для отдыха и откорма перед дальней дорогой на юг побережье у нефтебазы.
В рамках реализации стратегии устойчивого развития Группы компаний ННК в текущем году объявлен запрос предложений по реконструкции очистных сооружений Владивостокской нефтебазы. Реализация нового проекта, как рассчитывают в ННК, позволит значительно повысить качество очистки стоков, попадающих в Первую речку и акваторию Амурского залива. А уже к своему 125-летнему юбилею в 2019 году предприятие полностью обновит очистные сооружения, преобразится и обретет визуально привлекательный внешний вид.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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