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Сотрудники компании ННК-Приморнефтепродукт провели большой субботник на одном из городских пляжей Владивостока

25 Апреля 2019, 11:02 | Владивосток

Группа компаний ННК традиционно уделяет повышенное внимание вопросам экологии

Существенной строкой расходов предприятий Группы компаний ННК являются масштабные экологические программы, включающие в себя поддержание порядка и осуществление контроля за состоянием окружающей среды в регионах присутствия.

Компания ННК-Приморнефтепродукт, сеть АЗС с ярким логотипом которой хорошо известна жителям Дальнего Востока, не является исключением. Проведение экологических субботников стало уже доброй традицией для ее сотрудников. На протяжении многих лет несколько раз в год специалисты предприятия в полном составе выходят на уборку не только собственной территории, но и прилегающих участков в районе железнодорожного переезда и пляжа, делая город чище сверх зоны своей юридической ответственности.

 

Вот и нынешней весной дружная команда АО «ННК-Приморнефтепродукт», вооружившись метлами, граблями и пакетами, собралась для уборки Владивостока после зимы. Любимое место отдыха горожан – пляж в районе Моргородка – встретил горами мусора, накопившегося с прошлого сезона. Разовая посуда, бутылки и пакеты, забытые пледы и рыбацкое снаряжение, даже старые покрышки и автомобильные бамперы – отходы «культурного» отдыха горожан поражают своим разнообразием и гигантскими масштабами.

Коллектив Приморнефтепродукта наводил порядок не только на пляже и вблизи кромки воды, но и в прилегающей парковой зоне. За несколько часов работы сотрудники компании собрали около 8 тонн мусора, с пляжа своими силами вывезено несколько грузовиков бытовых отходов.

«Когда видишь, сколько усилий твоя компания прилагает для улучшения экологической ситуации, начинаешь гордишься своим работодателем. Хочется поддержать все его инициативы и тоже внести вклад в общее дело. Поэтому на субботники всегда выходим в хорошем настроении, работаем от души!  Уборка прилегающих к нефтебазе территорий, участие в общегородских субботниках – наш вклад в защиту окружающей среды в родном городе», - отмечают сотрудники ННК-Приморнефтепродукт.

Участок Транссибирской магистрали и побережье, находящиеся практически в центре города, можно сравнить с парадным подъездом – от того, насколько тот ухожен и чист, можно судить и о доме, и о его жильцах. Во многом обязывающий статус столицы Дальнего Востока, крупного туристического и делового центра АТР, накладывает целый ряд серьезных обязательств на руководство города, бизнес, общественность в части обеспечения комфортной городской среды, поддержания порядка и защиты экологии. Поэтому ежегодно сотрудники ННК облагораживают окружающую местность, чтобы жители и многочисленные гости могли наслаждаться великолепными видами, въезжая в город по железной дороге.

АО «ННК-Приморнефтепродукт» последовательно реализует комплексную программу экологических мероприятий. Очистные сооружения, которыми располагает Владивостокская нефтебаза сегодня, позволяют сократить до минимума влияние предприятия на окружающую среду. Компания расположена в русле Первой речки и принимает на себя максимальную нагрузку по сбору и утилизации стоков и плавающих отходов, которые образуются по берегам реки. Эти действия дают результат: перелетные птицы, в том числе краснокнижные, выбирают для отдыха и откорма перед дальней дорогой на юг побережье у нефтебазы.

В рамках реализации стратегии устойчивого развития Группы компаний ННК в текущем году объявлен запрос предложений по реконструкции очистных сооружений Владивостокской нефтебазы. Реализация нового проекта, как рассчитывают в ННК, позволит значительно повысить качество очистки стоков, попадающих в Первую речку и акваторию Амурского залива. А уже к своему 125-летнему юбилею в 2019 году предприятие полностью обновит очистные сооружения, преобразится и обретет визуально привлекательный внешний вид.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: акция  ннк  инициатива  субботник  экология 



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