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На железнодорожном вокзале Владивостока ремонтируют памятный паровоз (фото)
К 3 мая силами Владивостокского отделения ДВЖД предполагается завершить реставрационно-ремонтные работы на памятнике приморской истории – паровозе, установленном на железнодорожном вокзале Владивостока по-соседству с памятным знаком-стелой 9288 километра, означающим расстояние до Москвы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Паровоз Еа-3306 попал в Россию из США по ленд-лизу в 1945 году и был приписан к депо «Первая Речка». С тех пор он довольно долгое время водил поезда по приморским железным дорогам, пока паровозы не вытеснили более современные локомотивы – тепловозы и электровозы.
В 1996 году паровоз вывели из резерва и установили в качестве памятника доблестному труду рабочих-железнодорожников в годы Великой Отечественной войны 1941- 945 годов.
С тех пор он стал одной из достопримечательностей города, с которой многие знакомятся буквально сойдя с поезда.
Как сообщили деловой газете «Золотой Рог», производство работ по подготовке паровоза к покраске ведется с помощью тех же примитивных инструментов, которые применялись во время войны – скребков и молотков. Владеющих ими специалистов сегодня явно не хватает, и при заявке во вторник на 24 человека, на объект вышло восемь.
Пройдет всего неделя, и отремонтированный паровоз снова продолжит свой славный путь через новые годы истории Приморья.
Виктор КУДИНОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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