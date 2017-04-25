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На железнодорожном вокзале Владивостока ремонтируют памятный паровоз (фото)

25 Апреля 2017, 14:55 | Владивосток

К 3 мая силами Владивостокского отделения ДВЖД предполагается завершить реставрационно-ремонтные работы на памятнике приморской истории – паровозе, установленном на железнодорожном вокзале Владивостока по-соседству с памятным знаком-стелой 9288 километра, означающим расстояние до Москвы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Паровоз Еа-3306 попал в Россию из США по ленд-лизу в 1945 году и был приписан к депо «Первая Речка». С тех пор он довольно долгое время водил поезда по приморским железным дорогам, пока паровозы не вытеснили более современные локомотивы – тепловозы и электровозы.

В 1996 году паровоз вывели из резерва и установили в качестве памятника доблестному труду рабочих-железнодорожников в годы Великой Отечественной войны 1941- 945 годов.

С тех пор он стал одной из достопримечательностей города, с которой многие знакомятся буквально сойдя с поезда.

Как сообщили деловой газете «Золотой Рог», производство работ по подготовке паровоза к покраске ведется с помощью тех же примитивных инструментов, которые применялись во время войны – скребков и молотков. Владеющих ими специалистов сегодня явно не хватает, и при заявке во вторник на 24 человека, на объект вышло восемь.

Пройдет всего неделя, и отремонтированный паровоз снова продолжит свой славный путь через новые годы истории Приморья.

Виктор КУДИНОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: ленд-лиз  США  паровоз  Великая Отечественная Война  Россия 
             



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