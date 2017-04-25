Конкурс детского рисунка "Сны о море" пройдет на Vladivostok Boat Show 2017

Полным ходом продолжается подготовка к IX Международной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show 2017. Напоминаем, что она пройдет с 19 по 21 мая 2017 года. Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.

Отметим, что в этом году мероприятие станет частью программы Третьего Тихоокеанского туристского форума, одной из его официальных площадок. Программа ТТФ – 2017 будет еще более интересной и насыщенной, в том числе и благодаря IX Международной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show.

Организаторы сообщают, что в этом году мероприятие станет большим семейным праздником, на котором каждый найдет себе развлечение. Так, например, в дни Vladivostok Boat Show пройдет конкурс детского рисунка «Сны о море». Конкурс проводится совместно с МБОУ ДО Детско-юношеский Центр имени Бонивура города Владивостока. Свои рисунки ребята до 15 мая будут приносить в организационный комитет. На мероприятии будет организована демонстрационная зона с рисунками. Каждый гость может принять участие в голосовании за лучшую работу. Голосование продлится в течение всех трех дней, а 21 мая, на торжественном закрытии Vladivostok Boat Show пройдет награждение победителей. Ребята в каждой из трех возрастных категорий, получат призы за 1,2,3 места. Памятными подарками от партнеров и организаторов конкурса будут отмечены 9 участников конкурса.

Для аккредитации СМИ или получения бесплатного билета на выставку необходимо заполнить регистрационную форму (http://expo.sfyc.ru/register/).

Vladivostok Boat Show – это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2016 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 5000 человек.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.