www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.03 р. 100 JPY: 62.35 р.
EUR: 80.36 р. 10 CNY: 10.09 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

В администрацию Владивостока продолжают приходить заявки на участие в конкурсе "Самый дружный двор"

25 Апреля 2013, 15:14 | Владивосток

«Здравствуйте, спасибо за подпорную стену, которую вы сделали для нас. Хотим также зарегистрироваться и выиграть детскую площадку для наших детей. Адрес наш: Могилевская, дом 3. Приблизительное число людей, желающих благоустроить наш двор, 60 человек».

В администрацию города приходят заявки от дворов, желающих поучаствовать в субботнике и выиграть главный приз – детскую площадку. Уже сейчас массово выйти на уборку своего двора готовы жители Тунгусской, 69, Русской, 53 а, Авроровской, 17, Интернациональной, 53, Магнитогорской, 13, Пологой, 50 и многих других домов. Жителями этих домов уже произведена уборка территории, выполнена быстрая окраска входной двери, обустроены клумбы и завезена земля для цеветов.

Напомним, глава приморской столицы Игорь Пушкарёв призвал горожан активно участвовать в акции чистоты и здоровья – общегородском субботнике. Наравне с коммунальными службами глава города поручил управляющим компаниям проводить генеральную уборку на придомовых территориях. Также мэр отметил, что важно и участие самих горожан. Игорь Пушкарёв решил подарить за свои личные средства детский игровой комплекс тем, кто дружно выйдет на благоустройство своего двора.

Адрес победителя станет известен уже в понедельник, 29 апреля. Подарок жителям дружного двора установят после майских праздников. Все дворы, желающие поучаствовать в конкурсе, могут отправлять заявки на электронный адрес: dvorikvladivostok2013@mail.ru. В заявке нужно обязательно указать улицу и номер дома, телефон контактного лица (старшего по дому) и планируемое количество людей, которые поучаствуют в субботнике.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: благоустройство  конкурс 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru