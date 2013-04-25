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В администрацию Владивостока продолжают приходить заявки на участие в конкурсе "Самый дружный двор"
«Здравствуйте, спасибо за подпорную стену, которую вы сделали для нас. Хотим также зарегистрироваться и выиграть детскую площадку для наших детей. Адрес наш: Могилевская, дом 3. Приблизительное число людей, желающих благоустроить наш двор, 60 человек».
В администрацию города приходят заявки от дворов, желающих поучаствовать в субботнике и выиграть главный приз – детскую площадку. Уже сейчас массово выйти на уборку своего двора готовы жители Тунгусской, 69, Русской, 53 а, Авроровской, 17, Интернациональной, 53, Магнитогорской, 13, Пологой, 50 и многих других домов. Жителями этих домов уже произведена уборка территории, выполнена быстрая окраска входной двери, обустроены клумбы и завезена земля для цеветов.
Напомним, глава приморской столицы Игорь Пушкарёв призвал горожан активно участвовать в акции чистоты и здоровья – общегородском субботнике. Наравне с коммунальными службами глава города поручил управляющим компаниям проводить генеральную уборку на придомовых территориях. Также мэр отметил, что важно и участие самих горожан. Игорь Пушкарёв решил подарить за свои личные средства детский игровой комплекс тем, кто дружно выйдет на благоустройство своего двора.
Адрес победителя станет известен уже в понедельник, 29 апреля. Подарок жителям дружного двора установят после майских праздников. Все дворы, желающие поучаствовать в конкурсе, могут отправлять заявки на электронный адрес: dvorikvladivostok2013@mail.ru. В заявке нужно обязательно указать улицу и номер дома, телефон контактного лица (старшего по дому) и планируемое количество людей, которые поучаствуют в субботнике.
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