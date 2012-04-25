Высшие школы АТР ищут точки взаимной интеграции

Представители 21-й экономики региона обсудят во Владивостоке формирование единого образовательного пространства АТЭС, сообщили в пресс-службе ДВФУ.

Конференция «Формирование образовательного пространства в АТЭС», которая пройдет 11-12 июля 2012 года на базе Дальневосточного федерального университета, входит в перечень официальных мероприятий года председательства России в АТЭС.

– За время подготовки эта конференция несколько раз меняла дату и место своего проведения. Сначала это был апрель во Владивостоке, затем май в Казани, в итоге – встреча вернулась в столицу саммита АТЭС, но пройдет она в июле 2012 года, – рассказал историю мероприятия заместитель проректора ДВФУ по международный отношениям Тагир ХУЗИЯТОВ.

Цель конференции – обозначить развитие региональной интеграции в сфере образования, а также содействие академической мобильности преподавателей и студентов в условиях глобализации. На встрече делегаты обсудят перспективы формирования многосторонних партнерств университетов, как например, создание сетевого университета АТЭС. Кроме того, руководители министерств образования экономик региона смогут обменяться своим, уже накопленным, опытом в сфере интернационализации образования и науки.

Предшествовать конференции «Формирование образовательного пространства в АТЭС» на базе ДВФУ будет официальная встреча министров образования экономик АТЭС в Республике Корея, которая запланирована на конец мая 2012 года.

"Золотой Рог".