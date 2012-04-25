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Землетрясение 2011 года слегка подвинуло Владивосток
Всё южное Приморье, Владивосток и его окрестности переместились на 4 сантиметра в юго-восточном направлении. Произошло это спустя всего несколько минут после главного толчка во время землетрясения 11 марта 2011 года у берегов Японии.
Соседний Корейский полуостров также сместился на 1-5 сантиметров, земная кора на восточном побережье Японии подвинулась на целых 5 метров и опустилась на метр. Смещения величиной около 8 мм были зарегистрированы в Благовещенске.
Таковы результаты исследования учёных ДВФУ. Изучение современных движений земной коры методами космической геодезии позволяет получать ценную информацию о современной геодинамической активности земли, которая, в Приморском крае пока оценивается как достаточно низкая, сообщили в пресс-службе ДВФУ.
«Золотой Рог».
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