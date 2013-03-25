Во Владивостоке разработан проект пешеходного движения по Золотому мосту

В настоящее время проработан проект маршрута пешеходного движения по мосту через бухту Золотой Рог во Владивостоке.

Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства Приморского края, в ближайшее время маршрут проинспектирует комиссия с целью запуска движения в тестовом режиме. По результатам мониторинга будет вынесено решение о запуске пешеходного движения по мосту через бухту Золотой Рог, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе администрации края.

Напомним, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, отвечая на вопросы жителей края в эфире ГТРК «Владивосток» в сентябре 2012 года, заявил, что мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке будет открыт для пешеходов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.