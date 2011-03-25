Весна. Все выше юбки, все глубже декольте...

Официальные лица стараются избегать любого упоминания о женщинах, которых Михаил ЗАДОРНОВ встретил на выходе из гостиницы «Владивосток». Происходит это, видимо, по той же причине, по которой известный сатирик теперь объявлен в Приморье персоной нон-грата, - по внешнему виду нельзя делать однозначных выводов, кто перед тобой - приличная женщина или проститутка. Ошибка может дорого обойтись.

Однако вопрос, существует ли у представительниц этой самой древнейшей из профессий какая-то своя, особая униформа, после нашумевшего случая с известным эстрадным артистом представляется совсем не праздным, и «ЗР» решил задать его непосредственно сотрудницам «мягкого бизнеса».

«Ну, вообще-то все зависит от человека, - считает Маша, директор одной из владивостокских «фирм досуга», - некоторые девчонки обожают эротическое белье и носят его как на работе, так и в повседневной жизни. А другие используют его только «в производственном процессе» так сказать. Хотя на работе без него, действительно, обойтись нельзя, потому что одежда - важный элемент игры, которой во многом является секс. А уж как играть свою роль - личное дело каждого. Кто-то живет ею, а кто-то после работы становится другим человеком. Разное бывает. Но чаще всего процесс затягивает...»

Бизнес, расцветший в нищие 90-е, с переходом в стабильные нулевые по доходности шел нога в ногу с игорным - только с доходов второго бюджету что-то перепадало, а сегодня и притоны, и салоны процветают на пороках да подкармливают правоохранителей.

Времена и нравы

В сфере досуга Маша работает уже более десяти лет. Начинала еще в девяностых, во время ажиотажного спроса на услуги «жриц любви». Тогда, по ее словам, жизнь была проще, веселее и, как ни странно, богаче. Деньги доставались легко и так же легко тратились. Сегодня бум прошел, клиентура и заработки стабилизировались, хотя будущее так и осталось таким же неопределенным, как и десять лет назад.

«Когда мы открывали свою первую фирму, была уверенность в том, что публичные дома очень скоро будут легализованы. На эту тему много тогда говорили, даже закон какой-то в думе принять вроде бы пытались. Но потом все заглохло, и легализация бизнеса так и осталась мечтой. Планы о том, как мы обустроим свой «секс-клуб», так и остались фантазиями, хотя кое-что удалось реализовать на практике. Но в таком неопределенном статусе многого не сделаешь, поэтому на фоне мировых тенденций в секс-индустрии Россия выглядит серой и убогой. Хотя Владивосток в этом плане выделяется в лучшую сторону», - отмечает Маша.

По ее мнению, главным двигателем приморской «клубнички» был автобизнес. Во Владивосток съезжались тысячи людей со всех концов страны, которые оставляли в местных борделях немалые суммы. Сейчас этот поток иссякает, а новых источников дохода не появляется. Определенные надежды возлагались на гастарбайтеров, но они не оправдались - к услугам приморских путан завезенные таджики и узбеки прибегают гораздо реже, чем сибирские мужики, приезжавшие за «японками». То ли мусульманская мораль, то ли карман не тянет.

Пока неизвестно, насколько хватит терпения заезжих сухопутных гостей. Ведь портовые города во всем мире никогда не были образцами целомудрия, а великое среднеазиатское переселение, как известно, является составной частью плана федерального центра по компенсации оттока жителей с Дальнего Востока. Так что сегодняшние гости имеют все шансы завтра стать хозяевами территории. Впрочем, участников «мягкого бизнеса» проблемы глобального мироустройства особенно не интересуют. Им хочется простых и понятных правил игры.

«Если в девяностых годах «фирмы досуга» крышевались бандитами, то теперь почти у всех «красная крыша, - продолжает Маша. - Она, конечно, надежнее, но и тут своих придурков хватает. По части жадности бывает, что с бандитами и не сравнить. С другой стороны, менты более предсказуемы и стараются беспредела не допускать. Правда, и легализация наша им особенно не нужна, они опасаются потерять источник дохода и информации».

Женская логика

У приморского «высшего общества» есть свои «придворные» фирмы досуга, и попасть в «элитный отряд» мечтают многие проститутки Владивостока. Однако путь туда огорожен частоколом проверок и рекомендаций, плюс сами «светские львицы» ведут между собой жестокие конкурентные войны. Что неудивительно, ибо бонусы «благородных куртизанок» сравнимы с депутатскими доходами. Среди сотрудниц фирм досуга ходят легенды о тысячах долларов за ночь и подаренных за качественное обслуживание автомобилях. Разумеется, таких случаев - единицы, а основной массе приходится, как, впрочем, и среднестатистической приморской жительнице, довольствоваться 15 - 20 тыс. в месяц.

«Стандартная такса на сегодня - 2000 рублей в час, - сообщает Маша, - из них половина идет девочке, а половина - фирме. Много заказов было на 23 февраля, тогда девчонки хорошо заработали, а вот 8 Марта, увы, не тот день. Но на то он и праздник, чтобы не работать. Пусть мальчишки отдуваются, в нашей фирме есть такие. Пожелания к женщинам? Любви и согласия. Поверьте, согласие очень дорого стоит, мы-то знаем...».