ФАС проверит цены на авиабилеты из Японии

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Приморскому краю 25 марта начнет проверку билетной политики авиакомпании «Владивосток Авиа», пассажиры которой пожаловались на завышенную, по их мнению, стоимость авиабилетов из Японии.

«Ранее мы уже запросили документацию у «Владивосток Авиа», касающуюся тарифов на перелеты из Японии во Владивосток, Хабаровск и Южно-Сахалинск. Есть несовпадения в присланных нам тарифах с той стоимостью, что указана в билетах, предоставленных УФАС пассажирами», - сообщил глава приморского УФАС Сергей ВЯЛЫХ журналистам.

«Мы будем смотреть буквально по каждому билету - сколько конкретный пассажир заплатил за место в самолете, а не справки, которые нам предоставила авиакомпания. Изучим продажные документы, бухгалтерские записи», - добавил начальник отдела антимонопольного контроля ведомства Дмитрий АБРОСИМОВ.

По его словам, с жалобами в УФАС уже обратились несколько пассажиров, которые педоставили авиабилеты с указанной стоимостью. «Там суммы фигурируют от 24 до 45 тыс. рублей за билет в одну сторону. Будем проверять, соответствует ли эта цена утвержденному тарифу, либо есть наценка и кто эту наценку делает. Известно, что часть билетов продавалась не «Владивосток Авиа», а агентами», - отметил Абросимов. По его словам, проверка займет несколько дней и завершится к середине следующей недели.

ОАО «Владивосток Авиа», в свою очередь, на официальном сайте призывает пассажиров, летевших рейсами из Японии, обращаться в информационный центр компании, «если вы столкнулись со случаем спекулятивного или неправомерного, по вашему мнению, увеличения цены авиабилетов «Владивосток Авиа» из Токио или Ниигаты во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск».

По данным службы по связям с общественностью ОАО «Владивосток Авиа», тарифы на перевозки в Токио и обратно не менялись больше года. «Уровень тарифов «Владивосток Авиа» на направлениях из Японии установлен с учетом ограничений японских авиационных властей, согласование тарифов с которыми является обязательным. При всем при этом мы смогли все же сделать наши тарифы ниже, чем уровни тарифов, установленных ИАТА (Международной ассоциацией воздушного транспорта)», - утверждает авиакомпания.