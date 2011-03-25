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В краевом центре строится жилье социального типа

25 Марта 2011, 12:26 | Владивосток

Губернатор Сергей ДАРЬКИН посетил площадку строительства группы жилых домов в районе улицы Олега Кошевого во Владивостоке. Все работы на объекте ведутся за счет средств краевого бюджета.

Сейчас здесь возводится первый дом на 100 квартир, предназначенных, в основном, для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, а также для семей, попавших под расселение в связи со строительством объектов саммита АТЭС. Проектом предусмотрены три очереди строительства. К лету 2011 года подрядчик обещает сдать в эксплуатацию первый 10-этажный дом. На втором этапе реализации проекта запланировано построить еще два 16-этажных дома, на третьем - один 25-этажный.

«Все квартиры в доме будут иметь качественную отделку и необходимое оборудование», - сообщил Сергей Дарькин.

По словам губернатора, социальное жилье также будет предусмотрено в новых микрорайонах, строительство которых намечено во Владивостоке.

Автор: Юрий Рогов
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