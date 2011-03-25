Во Владивостоке пройдет «Неделя добра»

Молодежь Владивостока присоединится к Всероссийской акции «Весенняя неделя добра». Планируется, что «Неделя добра» пройдет в городе с 16 по 24 апреля.

В конце прошлой недели состоялись презентации «добрых» социальных проектов, которые ребята готовы реализовать. На суд жюри были представлены 13 акций, из них лучшими были признаны 3. Как рассказали в управлении по делам молодежи администрации Владивостока, молодежь устроит незабываемую Пасху для воспитанников детских домов. Владивостокский филиал Российской таможенной академии организует акцию «Пасхальное чудо» с раскрашиванием яиц, приготовлением куличей и пасх, играми и подарками для детей. Студенческий отряд проводников «Бумеранг» хочет подарить тепло своей души ветеранам, проживающим в Седанкинском доме-интернате. Ребята назвали свой проект - «Достойны уважения». Академия студенческих лидеров ВГУЭС поделится частицей добра с детьми, больными церебральным параличом, под названием «Когда услышишь - пойми, когда поймешь - помоги».

Немного добрее Владивосток станет в середине весны.