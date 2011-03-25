Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке пройдет «Неделя добра»
Молодежь Владивостока присоединится к Всероссийской акции «Весенняя неделя добра». Планируется, что «Неделя добра» пройдет в городе с 16 по 24 апреля.
В конце прошлой недели состоялись презентации «добрых» социальных проектов, которые ребята готовы реализовать. На суд жюри были представлены 13 акций, из них лучшими были признаны 3. Как рассказали в управлении по делам молодежи администрации Владивостока, молодежь устроит незабываемую Пасху для воспитанников детских домов. Владивостокский филиал Российской таможенной академии организует акцию «Пасхальное чудо» с раскрашиванием яиц, приготовлением куличей и пасх, играми и подарками для детей. Студенческий отряд проводников «Бумеранг» хочет подарить тепло своей души ветеранам, проживающим в Седанкинском доме-интернате. Ребята назвали свой проект - «Достойны уважения». Академия студенческих лидеров ВГУЭС поделится частицей добра с детьми, больными церебральным параличом, под названием «Когда услышишь - пойми, когда поймешь - помоги».
Немного добрее Владивосток станет в середине весны.
Новости тематики
- В Приморье появится еще один игорно-развлекательный комплекс
- Во Владивостоке покажут экспериментальный фильм Тимура Бекмамбетова
- Владивостокских красавиц и умниц увезут во Вьетнам
- Братание Владивостока и Салоников
- В субботу во Владивостоке всех будут угощать мороженым
- Владивосток вошел в топ-8 дорогих городов России
- Экс-мэр Владивостока рассказал о личном
- Экс-мэр Владивостока задал вопросы "к себе, к обществу, к власти..."
- Во Владивостоке стартовал прием заявок на премию "Есть за что!"
- Во Владивостоке установили первый умный светофор
Новости раздела
- Экс-мэр Владивостока сказал всё, что думает о нынешнем ВЭФ
- Приятная и долгожданная новость пришла с полей Восточного экономического форума
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке
- Во Владивостоке появится новый супермост
- По "Улицам Дальнего Востока" пройдутся первые лица страны и лидеры бизнеса
- В Приморье появится еще один игорно-развлекательный комплекс
- Во Владивостоке покажут экспериментальный фильм Тимура Бекмамбетова
- Владивостокских красавиц и умниц увезут во Вьетнам
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Братание Владивостока и Салоников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Дарькин развеселил рыбаков
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- Новая услуга доступна для бизнеса в Приморье
- На Сахалине "Горный воздух" начнет новый горнолыжный сезон в обновленном виде
- На Камчатке туристический поток увеличился более чем в два раза
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"