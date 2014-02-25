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Приморские и китайские журналисты встретились на о. Русский
Круглый стол на тему взаимодействия СМИ Приморья и Северо-Востока Китая прошел в ДВФУ на минувшей неделе. В рамках мероприятия участники обсудили вопрос состояния средств массовой информации в Приморье.
Редактор «Новой газеты во Владивостоке» Андрей ОСТРОВСКИЙ заявил, что сегодня Приморский край является информационным центром региона.
Он отметил большое количество реально действующих СМИ на территории края - около 200. В их число входят 80 газет, 21 телекомпания, 19 радиостанций, 58 интернет-сайтов, 19 журналов. «Во Владивостоке сосредоточены все корпункты федеральных СМИ на Дальнем Востоке, а также корпункты иностранных СМИ, таких как NHK, Kiodo Tsusin. И здесь возможно открыть новый корпункт, например агентства «Синьхуа», - отметил Андрей Островский.
Также затронули тему кадрового резерва в области информации. В частности, было предложено отправлять студентов на стажировку в Китай с условием возвращения в Россию и с последующей работой на местном телеканале.
«Я бы хотел пожелать средствам массовой информации развиваться. А студентам быть активнее. Поскольку сегодня у них есть возможность выйти на международный уровень», - подвел итоги директор департамента информационной политики Приморского края Сергей НЕХАЕВ.
Одним из вопросов дискуссии также стали перспективы сотрудничества двух стран. «Нужны двусторонние визиты, нужна площадка. Все зависит от нашего взаимопонимания. Для этого нам нужно поддерживать друг друга», - отметил заместитель начальника пресс-центра русскоязычных СМИ г. Маньчжурия Бэй Цзянь. А один из участников внес предложение открыть представительство пресс-канцелярии Хэйлунцзян в Приморье для того, чтобы организовывать взаимный обмен информацией. Участники поддержали эту инициативу.
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