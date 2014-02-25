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Численность населения Владивостока на 1 января составила 630 тыс. человек
Если особо не вдаваться в природу некоторых показателей, то в прошлом году Владивосток развивался очень даже динамично.
|
Основные социально-экономические показатели Владивостокского городского округа за 2013 год
|
|
2013
|
В % к
2012
|
Доля
в крае, %
|
Экономические индикаторы
|
Оборот организаций всех видов деятельности1), млрд. рублей
|
489.3
|
115.3
|
41.2
|
Отгружено товаров промышленного производства1), млрд. рублей
|
110.5
|
139.8
|
52.1
|
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», млрд. рублей
|
38.3
|
88.0
|
62.5
|
Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 общей площади
|
353.5
|
96.2
|
57.6
|
Грузооборот автомобильного транспорта, млн. т-км
|
359.2
|
100.7
|
23.9
|
Оборот розничной торговли, млрд. рублей
|
129.8
|
111.4
|
52.5
|
Оборот общественного питания, млрд. рублей
|
5.9
|
111.6
|
45.6
|
Объем платных услуг населению, млрд. рублей
|
65.2
|
106.9
|
51.4
|
Социальные индикаторы
|
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (оценка):
|
номинальная, рублей
|
35060
|
109.5
|
х
|
реальная, %
|
х
|
103.1
|
х
|
Численность официально зарегистрированных безработных (на конец периода), тыс. человек
|
1.3
|
80.7
|
8.0
|
Естественный прирост населения2), человек
|
40
|
х
|
х
|
Зарегистрировано преступлений, тыс.
|
17.6
|
115.5
|
33.5
|
1) По крупным и средним организациям. 2) Оценка.
Структурные изменения в экономике Владивостока
В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов на 1 января 2014 года по Владивостокскому городскому округу учтено 43 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности, что составило 64% общего количества организаций по Приморскому краю. При регистрации 41% предприятий заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования.
Городские организации в своем большинстве являются коммерческими структурами, около 85% общего числа организаций составляют общества с ограниченной ответственностью.
Наиболее распространенная форма собственности - частная. Ее имеют 92.2% хозяйствующих субъектов, 1.3% - государственную и 0.7% - муниципальную.
Больше всего организаций в Ленинском районе (27% общего числа), меньше всего - в Первомайском (14%).
Промышленное производство
В 2013 году крупными и средними организациями Владивостока, отгружено продукции на 110.5 млрд. рублей. Индекс промышленного производства по этим организациям составил 106.6%.
|
Индекс промышленного производства
|
|
2013 в %
к 2012
|
Справочно
2012 в %
к 2011
|
Промышленное производство - всего
|
106.6
|
113.2
|
Добыча полезных ископаемых
|
56.9
|
79.1
|
Обрабатывающие производства
|
108.3
|
116.6
|
производство пищевых продуктов, включая напитки
|
97.1
|
108.6
|
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
|
88.3
|
101.0
|
химическое производство
|
73.9
|
21.6
|
производство резиновых и пластмассовых изделий
|
80.8
|
24.6
|
производство прочих неметаллических минеральных
|
79.6
|
68.8
|
производство машин и оборудования
|
54.1
|
112.8
|
производство электрооборудования, электронного
|
107.7
|
99.9
|
производство транспортных средств и оборудования
|
120.7
|
132.1
|
Производство, распределение электроэнергии, газа и воды
|
87.5
|
98.9
По виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» отмечался спад производства. Спад обусловлен снижением добычи материалов строительных нерудных в 1.6 раза.
В «Обрабатывающих производствах» рост составил 8.3%. Рост сложился из-за увеличения выпуска продукции в видах деятельности: производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (на 7.7%), производство транспортных средств и оборудования (на 20.7%). Эти два вида деятельности дают 75% продукции обрабатывающих производств города.
Производство пищевых продуктов, включая напитки, сократилось почти на 3%.
Темпы роста (спада) производства отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки, характеризуются следующими данными:
|
|
2013 в % к 2012
|
Изделия колбасные
|
99.1
|
Полуфабрикаты мясные
|
93.0
|
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные
|
101.4
|
Консервы плодоовощные
|
107.2
|
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
|
88.1
|
Мороженое
|
94.5
|
Хлеб и хлебобулочные изделия
|
94.0
|
Кондитерские изделия
|
93.7
|
Пиво
|
101.7
|
Воды минеральные
|
99.4
|
Напитки безалкогольные
|
99.6
В выпуске товаров производственно-технического назначения снизился выпуск изделий из полимеров на 19%, бетона - на 23%, при этом увеличилось производство конструкций и деталей сборных железобетонных на 6%. Увеличилось производство книг, брошюр и листовок печатных на 11%, сократился выпуск газет – на 21% и журналов – на 17%.
В 2013 году было выпущено 68.1 тыс. штук легковых автомобилей, что выше уровня прошлого года в 1.9 раза.
В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды отмечался спад на 12.5%. За год было выработано 1691 млн. кВт-ч электроэнергии (87% к 2012) и 4820 тыс. Гкал теплоэнергии (97%).
Транспорт
Автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности перевезено за 2013 год 7.2 млн. тонн грузов, 110.5% к предыдущему году.
В краевом центре за 2013 год транспортом общего пользования перевезено 48.8 млн. человек (на 12% больше, чем в 2012). Рост перевозок пассажиров отмечался на городском электрическом транспорте (на 1.3%) и автобусном (на 17%), снижение - на морском (в 7 раз).
Муниципальным городским электрическим транспортом фактическое выполнение рейсов в 2013 году осталось на уровне 2012 года. Регулярность движения троллейбусами составила 90%, трамваями 89%.
Автобусным пассажирским транспортом на городских маршрутах фактически выполнено 1856 тыс. рейсов, регулярность движения составила 88%; на пригородных – 49 тыс. и 96% соответственно. Автобусами перевезено 37.5 млн. человек.
На автомобильных дорогах и улицах города зарегистрировано 1094 дорожно-транспортных происшествия (на 12% меньше, чем в 2012), в которых погибли 75 человек и 1306 получили ранения.
На железнодорожном транспорте было отправлено 24911 пригородных поездов, что на 18% больше 2012 года.
Строительство
Строительными организациями всех форм собственности выполнено работ по виду деятельности «Строительство» на 38.3 млрд. рублей (на 12% меньше, чем в 2012).
За счет всех источников финансирования в городе были построены и сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 353.5 тыс. м2 (на 3.8% меньше, чем в 2012); в том числе за счет средств индивидуальных застройщиков введено 470 домов общей площадью 97.2 тыс. м2, что составило 28% введенного жилья по городу (на 35% больше прошлого года).
В 2013 году во Владивостоке введены в действие: в микрорайоне «Снеговая падь» общеобразовательная школа на 825 мест и поликлиника на 600 посещений в смену; концертно-спортивный комплекс «Фетисов Арена» на 7000 мест с двумя ледовыми аренами площадью 3660 м2; во Всероссийском детском центре «Океан» 4 новых спальных корпуса на 480 мест; на территории ДВФУ медицинский центр, площадь которого составляет 53361 м2.
Завершена реконструкция учебного корпуса НОУ ВПО «Владивостокский международный университет» площадью 800 м2. При ВГУЭС проведена реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса и 2 бассейнов.
Сельское хозяйство
Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, хозяйства населения) по предварительным расчетам составил 234.8 млн. рублей или 98.9% к уровню 2012 года.
Растениеводство. В хозяйствах всех категорий в 2013 году вся посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 694 га (на 2% меньше 2012). Основную часть (97%) занимали картофель и овощебахчевые, 3% - зерновые и технические культуры.
Из общей площади посева убрано 99.5% картофеля, все площади зерновых культур, сои и овощей. В 2013 году произведено 15 т зерновых культур (на 32% больше 2012), 4.7 тыс. т овощей открытого и защищенного грунта (больше на 7%), собрано 4.7 тыс. т картофеля (меньше на 8%).
Животноводство. По состоянию на 1 января 2014 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось 274 головы крупного рогатого скота (снижение по сравнению с прошлым годом на 5%), из них 112 коров (на 4%); 208 - свиней (на 6%); 12015 - птицы (на 2%); 281 голова - овец и коз (рост на 2%). Хозяйствами населения произведен весь объем мяса, молока и яиц.
|
Производство основных видов продукции животноводства
|
|
2013
|
В % к
|
Справочно 2012
|
Мясо (скот и птица на убой в живом весе), т
|
117
|
100.2
|
105.3
|
Молоко, т
|
480
|
102.8
|
114.3
|
Яйцо, тыс. шт.
|
1443
|
108.2
|
106.7
Рыболовство
Индекс производства по крупным и средним организациям по виду деятельности «Рыболовство» составил 101.6% за счет увеличения производства рыбы живой, свежей или охлажденной на 2%.
Рынок товаров и услуг
Общий объем оборота оптовой торговли в краевом центре в 2013 году составил 450.9 млрд. рублей (109.3% к прошлому году).
Оборот розничной торговли по всем каналам реализации составил 129.8 млрд. рублей, что на 11.4% выше прошлого года. Удельный вес в обороте края составил 53%. Оборот розничной торговли сформирован на 89% торгующими организациями, на 11% – за счет продажи товаров на рынках.
Крупными и средними организациями в порядке розничной торговли реализовано: мяса (включая мясо птицы, продукты и консервы из мяса) – на 703.9 млн. рублей (1.8 раза к 2012), рыбы и морепродуктов – 257.9 (145%), хлеба и хлебобулочных изделий - 151.3 (137%), бензина автомобильного – 14545.3 млн. рублей (109%).
Оборот общественного питания составил 5.9 млрд. рублей, что выше уровня 2012 года на 11.6%.
Рынок услуг. В 2013 году населению оказано платных услуг во всех секторах реализации на 65.2 млрд. рублей (на 6.9% больше 2012). В объеме платных услуг, оказанных населению Приморского края, доля Владивостока составила 51%.
В структуре расходов населения на оплату услуг преобладающую долю составляли транспортные (34%), жилищно-коммунальные услуги (21%), услуги связи (17%) и образования (7%).
По сравнению с предыдущим годом возросли объемы в сфере туристских услуг (на 31%), жилищных (на 20%), медицинских (на 16%), коммунальных и ветеринарных (на 13%), культуры (на 8%).
Услуг бытового характера населению оказано на 3.7 млрд. рублей (на 13.5% больше 2012). В объеме платных услуг бытовые занимали 6%.
Более 47% объема бытовых услуг оказано физическими лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
Финансы
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций Владивостока за январь-ноябрь 2013 года составил 11.6 млрд. рублей прибыли, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2012 года.
На общий финансовый результат повлияла прибыль, полученная организациями рыболовства и рыбоводства (21% общего финансового результата), транспорта и связи (41%).
На организации Владивостока пришлось 62% всей прибыли, полученной в целом по Приморскому краю.
Дебиторская задолженность составила 98.6 млрд. рублей, из нее просроченная – 8%.
Суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская, по кредитам банков и займам) крупных и средних организаций города на 1 декабря 2013 года составила 184 млрд. рублей, из нее просроченная – 3% общей суммы.
Цены
Индекс потребительских цен в декабре 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года составил 106.3%, что выше, чем в 2012 году (106%), и ниже, чем в целом по Российской Федерации (106.5%).
Цены на наблюдаемые продовольственные товары возросли на 7.9%, что на 1.9 процентного пункта выше, чем в 2012 году.
Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, рассчитанная по среднероссийским нормам потребления, на конец декабря 2013 года составила в среднем 4382 рубля, что выше декабря 2012 года на 9%.
На наблюдаемые непродовольственные товары за год цены увеличились в среднем на 3.8%.
Цены (тарифы) на платные услуги населению возросли в 2013 году на 7%.
В IV квартале 2013 года стоимость квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке жилья составила, в среднем, 52.5 тыс. рублей, на вторичном рынке жилья – 75.8 тыс. рублей. По сравнению с IV кварталом 2012 года цены на первичном рынке жилья возросли в среднем на 3.1%, на вторичном – на 1.3%.
Население и рынок труда
Население. По предварительной оценке численность населения Владивостокского городского округа на 1 января 2014 года составила 630 тыс. человек.
Родилось 6969 малышей (на 3.2% больше, чем за 2012), умерло 6929 человек (меньше на 2%), из них 66 детей в возрасте до 1 года. Показатель младенческой смертности составил 9.6 умерших малышей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся. Число родившихся превысило число умерших на 1%. Впервые за много лет отмечен естественный прирост населения города.
К сожалению, за прошедший год жители Владивостока стали реже вступать в брак и чаще разводиться. В органах ЗАГС за 2013 год было зарегистрировано 5295 браков (меньше на 2%) и 3229 разводов (больше на 8%). На 1000 заключенных браков пришлось 610 разводов (2012 – 555).
Рынок труда. В 2013 году численность работающих в организациях всех видов экономической деятельности, по оценке, составила 255.7 тыс. человек. В городской службе занятости по состоянию на 1 января 2014 года на учете состояло 1489 не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 1253 – официально зарегистрированных безработных, что на 19% меньше начала прошлого года. Организациями города было сообщено о наличии 13 тыс. вакансий, нагрузка на 100 заявленных вакансий составляла 11 человек.
Уровень жизни населения
Средняя начисленная заработная плата одного работающего в городе в 2013 году, по оценке, составила 35060 рублей. По сравнению с 2012 годом она увеличилась на 9.5%, а ее реальный размер – на 3.1%. Наиболее высокий уровень заработной платы отмечался в организациях воздушного транспорта; финансовой деятельности; связи; дополнительной и вспомогательной транспортной деятельности; по производству транспортных средств и оборудования.
Пенсии. На 1 января 2014 года численность пенсионеров, состоящих на учете в отделении Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю, во Владивостокском городском округе составила 152.5 тыс. человек, из них работающих – 75.3 тыс. человек (49%).
Средний размер назначенных месячных пенсий составил 10747 рублей, что на 10% больше, чем на 1 января 2013 года, и на 5% выше краевого уровня.
Правонарушения
По данным Управления Министерства внутренних дел по Приморскому краю, в 2013 году зарегистрировано 17.6 тыс. преступлений, что на 16% больше, чем в 2012 году. Из общего числа зарегистрированных преступлений отнесены к разряду тяжких и особо тяжких – 4.4 тыс. (25%). На 100 тыс. человек населения зарегистрировано 2935 преступлений (в 2012 – 2943). Совершено 1524 преступления против личности (больше на 16%, чем в 2012), 66 убийств или покушений на убийство, 153 случая умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
С использованием различного вида оружия совершено 17 преступлений (уменьшение на 23%).
Правоохранительными органами выявлено 3.8 тыс. человек, совершивших преступления, из них 132 человека несовершеннолетние, 669 женщин, 1100 человек совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения и 2523 выявленных лица не имели постоянного источника дохода.
К уголовной ответственности привлечено 3.1 тыс. человек. Раскрываемость преступлений составила 28% (в 2012 - 29%).
По данным Приморскстата.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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