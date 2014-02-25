Численность населения Владивостока на 1 января составила 630 тыс. человек

Если особо не вдаваться в природу некоторых показателей, то в прошлом году Владивосток развивался очень даже динамично.

Основные социально-экономические показатели Владивостокского городского округа за 2013 год 2013 В % к 2012 Доля в крае, % Экономические индикаторы Оборот организаций всех видов деятельности1), млрд. рублей 489.3 115.3 41.2 Отгружено товаров промышленного производства1), млрд. рублей 110.5 139.8 52.1 Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», млрд. рублей 38.3 88.0 62.5 Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 общей площади 353.5 96.2 57.6 Грузооборот автомобильного транспорта, млн. т-км 359.2 100.7 23.9 Оборот розничной торговли, млрд. рублей 129.8 111.4 52.5 Оборот общественного питания, млрд. рублей 5.9 111.6 45.6 Объем платных услуг населению, млрд. рублей 65.2 106.9 51.4 Социальные индикаторы Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (оценка): номинальная, рублей 35060 109.5 х реальная, % х 103.1 х Численность официально зарегистрированных безработных (на конец периода), тыс. человек 1.3 80.7 8.0 Естественный прирост населения2), человек 40 х х Зарегистрировано преступлений, тыс. 17.6 115.5 33.5 1) По крупным и средним организациям. 2) Оценка.

Структурные изменения в экономике Владивостока

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов на 1 января 2014 года по Владивостокскому городскому округу учтено 43 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности, что составило 64% общего количества организаций по Приморскому краю. При регистрации 41% предприятий заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования.

Городские организации в своем большинстве являются коммерческими структурами, около 85% общего числа организаций составляют общества с ограниченной ответственностью.

Наиболее распространенная форма собственности - частная. Ее имеют 92.2% хозяйствующих субъектов, 1.3% - государственную и 0.7% - муниципальную.

Больше всего организаций в Ленинском районе (27% общего числа), меньше всего - в Первомайском (14%).

Промышленное производство

В 2013 году крупными и средними организациями Владивостока, отгружено продукции на 110.5 млрд. рублей. Индекс промышленного производства по этим организациям составил 106.6%.

Индекс промышленного производства

(по крупным и средним организациям) 2013 в % к 2012 Справочно 2012 в % к 2011 Промышленное производство - всего 106.6 113.2 Добыча полезных ископаемых 56.9 79.1 Обрабатывающие производства 108.3 116.6 производство пищевых продуктов, включая напитки 97.1 108.6 целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 88.3 101.0 химическое производство 73.9 21.6 производство резиновых и пластмассовых изделий 80.8 24.6 производство прочих неметаллических минеральных

продуктов 79.6 68.8 производство машин и оборудования 54.1 112.8 производство электрооборудования, электронного

и оптического оборудования 107.7 99.9 производство транспортных средств и оборудования 120.7 132.1 Производство, распределение электроэнергии, газа и воды 87.5 98.9

По виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» отмечался спад производства. Спад обусловлен снижением добычи материалов строительных нерудных в 1.6 раза.

В «Обрабатывающих производствах» рост составил 8.3%. Рост сложился из-за увеличения выпуска продукции в видах деятельности: производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (на 7.7%), производство транспортных средств и оборудования (на 20.7%). Эти два вида деятельности дают 75% продукции обрабатывающих производств города.

Производство пищевых продуктов, включая напитки, сократилось почти на 3%.

Темпы роста (спада) производства отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки, характеризуются следующими данными:

2013 в % к 2012 Изделия колбасные 99.1 Полуфабрикаты мясные 93.0 Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные 101.4 Консервы плодоовощные 107.2 Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) 88.1 Мороженое 94.5 Хлеб и хлебобулочные изделия 94.0 Кондитерские изделия 93.7 Пиво 101.7 Воды минеральные 99.4 Напитки безалкогольные 99.6

В выпуске товаров производственно-технического назначения снизился выпуск изделий из полимеров на 19%, бетона - на 23%, при этом увеличилось производство конструкций и деталей сборных железобетонных на 6%. Увеличилось производство книг, брошюр и листовок печатных на 11%, сократился выпуск газет – на 21% и журналов – на 17%.

В 2013 году было выпущено 68.1 тыс. штук легковых автомобилей, что выше уровня прошлого года в 1.9 раза.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды отмечался спад на 12.5%. За год было выработано 1691 млн. кВт-ч электроэнергии (87% к 2012) и 4820 тыс. Гкал теплоэнергии (97%).

Транспорт

Автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности перевезено за 2013 год 7.2 млн. тонн грузов, 110.5% к предыдущему году.

В краевом центре за 2013 год транспортом общего пользования перевезено 48.8 млн. человек (на 12% больше, чем в 2012). Рост перевозок пассажиров отмечался на городском электрическом транспорте (на 1.3%) и автобусном (на 17%), снижение - на морском (в 7 раз).

Муниципальным городским электрическим транспортом фактическое выполнение рейсов в 2013 году осталось на уровне 2012 года. Регулярность движения троллейбусами составила 90%, трамваями 89%.

Автобусным пассажирским транспортом на городских маршрутах фактически выполнено 1856 тыс. рейсов, регулярность движения составила 88%; на пригородных – 49 тыс. и 96% соответственно. Автобусами перевезено 37.5 млн. человек.

На автомобильных дорогах и улицах города зарегистрировано 1094 дорожно-транспортных происшествия (на 12% меньше, чем в 2012), в которых погибли 75 человек и 1306 получили ранения.

На железнодорожном транспорте было отправлено 24911 пригородных поездов, что на 18% больше 2012 года.

Строительство

Строительными организациями всех форм собственности выполнено работ по виду деятельности «Строительство» на 38.3 млрд. рублей (на 12% меньше, чем в 2012).

За счет всех источников финансирования в городе были построены и сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 353.5 тыс. м2 (на 3.8% меньше, чем в 2012); в том числе за счет средств индивидуальных застройщиков введено 470 домов общей площадью 97.2 тыс. м2, что составило 28% введенного жилья по городу (на 35% больше прошлого года).

В 2013 году во Владивостоке введены в действие: в микрорайоне «Снеговая падь» общеобразовательная школа на 825 мест и поликлиника на 600 посещений в смену; концертно-спортивный комплекс «Фетисов Арена» на 7000 мест с двумя ле­довыми аренами площадью 3660 м2; во Всероссийском детском центре «Океан» 4 новых спальных корпуса на 480 мест; на территории ДВФУ медицинский центр, площадь которого составляет 53361 м2.

Завершена реконструкция учебного корпуса НОУ ВПО «Владивосток­ский международный университет» площадью 800 м2. При ВГУЭС проведена реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса и 2 бассейнов.

Сельское хозяйство

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, хозяйства населения) по предварительным расчетам составил 234.8 млн. рублей или 98.9% к уровню 2012 года.

Растениеводство. В хозяйствах всех категорий в 2013 году вся посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 694 га (на 2% меньше 2012). Основную часть (97%) занимали картофель и овощебахчевые, 3% - зерновые и технические культуры.

Из общей площади посева убрано 99.5% картофеля, все площади зерновых культур, сои и овощей. В 2013 году произведено 15 т зерновых культур (на 32% больше 2012), 4.7 тыс. т овощей открытого и защищенного грунта (больше на 7%), собрано 4.7 тыс. т картофеля (меньше на 8%).

Животноводство. По состоянию на 1 января 2014 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось 274 головы крупного рогатого скота (снижение по сравнению с прошлым годом на 5%), из них 112 коров (на 4%); 208 - свиней (на 6%); 12015 - птицы (на 2%); 281 голова - овец и коз (рост на 2%). Хозяйствами населения произведен весь объем мяса, молока и яиц.

Производство основных видов продукции животноводства

в хозяйствах всех категорий 2013 В % к

2012 Справочно 2012

в % к 2011 Мясо (скот и птица на убой в живом весе), т 117 100.2 105.3 Молоко, т 480 102.8 114.3 Яйцо, тыс. шт. 1443 108.2 106.7

Рыболовство

Индекс производства по крупным и средним организациям по виду деятельности «Рыболовство» составил 101.6% за счет увеличения производства рыбы живой, свежей или охлажденной на 2%.

Рынок товаров и услуг

Общий объем оборота оптовой торговли в краевом центре в 2013 году составил 450.9 млрд. рублей (109.3% к прошлому году).

Оборот розничной торговли по всем каналам реализации составил 129.8 млрд. рублей, что на 11.4% выше прошлого года. Удельный вес в обороте края составил 53%. Оборот розничной торговли сформирован на 89% торгующими организациями, на 11% – за счет продажи товаров на рынках.

Крупными и средними организациями в порядке розничной торговли реализовано: мяса (включая мясо птицы, продукты и консервы из мяса) – на 703.9 млн. рублей (1.8 раза к 2012), рыбы и морепродуктов – 257.9 (145%), хлеба и хлебобулочных изделий - 151.3 (137%), бензина автомобильного – 14545.3 млн. рублей (109%).

Оборот общественного питания составил 5.9 млрд. рублей, что выше уровня 2012 года на 11.6%.

Рынок услуг. В 2013 году населению оказано платных услуг во всех секторах реализации на 65.2 млрд. рублей (на 6.9% больше 2012). В объеме платных услуг, оказанных населению Приморского края, доля Владивостока составила 51%.

В структуре расходов населения на оплату услуг преобладающую долю составляли транспортные (34%), жилищно-коммунальные услуги (21%), услуги связи (17%) и образования (7%).

По сравнению с предыдущим годом возросли объемы в сфере туристских услуг (на 31%), жилищных (на 20%), медицинских (на 16%), коммунальных и ветеринарных (на 13%), культуры (на 8%).

Услуг бытового характера населению оказано на 3.7 млрд. рублей (на 13.5% больше 2012). В объеме платных услуг бытовые занимали 6%.

Более 47% объема бытовых услуг оказано физическими лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

Финансы

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций Владивостока за январь-ноябрь 2013 года составил 11.6 млрд. рублей прибыли, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2012 года.

На общий финансовый результат повлияла прибыль, полученная организациями рыболовства и рыбоводства (21% общего финансового результата), транспорта и связи (41%).

На организации Владивостока пришлось 62% всей прибыли, полученной в целом по Приморскому краю.

Дебиторская задолженность составила 98.6 млрд. рублей, из нее просроченная – 8%.

Суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская, по кредитам банков и займам) крупных и средних организаций города на 1 декабря 2013 года составила 184 млрд. рублей, из нее просроченная – 3% общей суммы.

Цены

Индекс потребительских цен в декабре 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года составил 106.3%, что выше, чем в 2012 году (106%), и ниже, чем в целом по Российской Федерации (106.5%).

Цены на наблюдаемые продовольственные товары возросли на 7.9%, что на 1.9 процентного пункта выше, чем в 2012 году.

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, рассчитанная по среднероссийским нормам потребления, на конец декабря 2013 года составила в среднем 4382 рубля, что выше декабря 2012 года на 9%.

На наблюдаемые непродовольственные товары за год цены увеличились в среднем на 3.8%.

Цены (тарифы) на платные услуги населению возросли в 2013 году на 7%.

В IV квартале 2013 года стоимость квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке жилья составила, в среднем, 52.5 тыс. рублей, на вторичном рынке жилья – 75.8 тыс. рублей. По сравнению с IV кварталом 2012 года цены на первичном рынке жилья возросли в среднем на 3.1%, на вторичном – на 1.3%.

Население и рынок труда

Население. По предварительной оценке численность населения Владивостокского городского округа на 1 января 2014 года составила 630 тыс. человек.

Родилось 6969 малышей (на 3.2% больше, чем за 2012), умерло 6929 человек (меньше на 2%), из них 66 детей в возрасте до 1 года. Показатель младенческой смертности составил 9.6 умерших малышей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся. Число родившихся превысило число умерших на 1%. Впервые за много лет отмечен естественный прирост населения города.

К сожалению, за прошедший год жители Владивостока стали реже вступать в брак и чаще разводиться. В органах ЗАГС за 2013 год было зарегистрировано 5295 браков (меньше на 2%) и 3229 разводов (больше на 8%). На 1000 заключенных браков пришлось 610 разводов (2012 – 555).

Рынок труда. В 2013 году численность работающих в организациях всех видов экономической деятельности, по оценке, составила 255.7 тыс. человек. В городской службе занятости по состоянию на 1 января 2014 года на учете состояло 1489 не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 1253 – официально зарегистрированных безработных, что на 19% меньше начала прошлого года. Организациями города было сообщено о наличии 13 тыс. вакансий, нагрузка на 100 заявленных вакансий составляла 11 человек.

Уровень жизни населения

Средняя начисленная заработная плата одного работающего в городе в 2013 году, по оценке, составила 35060 рублей. По сравнению с 2012 годом она увеличилась на 9.5%, а ее реальный размер – на 3.1%. Наиболее высокий уровень заработной платы отмечался в организациях воздушного транспорта; финансовой деятельности; связи; дополнительной и вспомогательной транспортной деятельности; по производству транспортных средств и оборудования.

Пенсии. На 1 января 2014 года численность пенсионеров, состоящих на учете в отделении Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю, во Владивостокском городском округе составила 152.5 тыс. человек, из них работающих – 75.3 тыс. человек (49%).

Средний размер назначенных месячных пенсий составил 10747 рублей, что на 10% больше, чем на 1 января 2013 года, и на 5% выше краевого уровня.

Правонарушения

По данным Управления Министерства внутренних дел по Приморскому краю, в 2013 году зарегистрировано 17.6 тыс. преступлений, что на 16% больше, чем в 2012 году. Из общего числа зарегистрированных преступлений отнесены к разряду тяжких и особо тяжких – 4.4 тыс. (25%). На 100 тыс. человек населения зарегистрировано 2935 преступлений (в 2012 – 2943). Совершено 1524 преступления против личности (больше на 16%, чем в 2012), 66 убийств или покушений на убийство, 153 случая умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

С использованием различного вида оружия совершено 17 преступлений (уменьшение на 23%).

Правоохранительными органами выявлено 3.8 тыс. человек, совершивших преступления, из них 132 человека несовершеннолетние, 669 женщин, 1100 человек совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения и 2523 выявленных лица не имели постоянного источника дохода.

К уголовной ответственности привлечено 3.1 тыс. человек. Раскрываемость преступлений составила 28% (в 2012 - 29%).

По данным Приморскстата.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.