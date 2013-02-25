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Во Владивостоке началась подготовка к Тотальному диктанту

25 Февраля 2013, 13:46 | Владивосток

Тотальный диктант - ежегодная образовательная акция, в этом году она пройдёт уже в десятый раз.

Суть акции - добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит одновременно в десятках городов России и мира (с поправкой на часовые пояса). Цели диктанта – заставить людей задуматься, насколько они грамотны, и привить желание эту грамотность повышать, сообщает сайт акции totaldict.ru.

Справка «ЗР»

Первый Тотальный диктант состоялся в Новосибирске в 2004 г.: акцию придумали студенты НГУ, тогда диктант написали 150 человек. В 2011 г. в акции приняли участие уже 13 городов, в 2012-м - 89 городов и 11 стран. В этом году, согласно ожиданиям экспертов, Тотальный диктант пройдет более чем в 150 городах России и мира. В том числе, к участникам акции планируют присоединиться сотрудники Российской антарктической экспедиции (РАЭ). В 2010 г. текст для Тотального диктанта написал Борис СТРУГАЦКИЙ, в 2011-м – Дмитрий БЫКОВ, в 2012-м – Захар ПРИЛЕПИН. Кто станет автором нынешнего диктанта, пока держится в тайне.

Время для подготовки ещё есть. На сайте акции в разделе «Интерактив» можно проверить свои силы, написав интерактивный диктант с полным разбором ошибок.

Владивосток присоединился к акции в 2012 г. В этом году, как и в прошлом, Тотальный диктант состоится в здании ДВФУ 6 апреля по адресу ул. Октябрьская, 27. Время проведения и номер аудитории уточняются. В приморской столице акция проводится при поддержке молодежного департамента ДВФУ и Азиатско-Тихоокеанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Проверку работ осуществляют преподаватели кафедры русского языка и литературы ДВФУ.

Ирина ГОРДЕЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Ирина Гордеева
Теги: ДВФУ  литература  грамотность  образование  русский язык 



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Комментарии

  • абырвалГ15:23, 25.02.2013#

    Предлагаю в ПЕРВУЮ очередь прогнать через этот диктант ВСЕХ журналистов. Все, кто не написал на 4+ уволить по статье, как не соответствующих занимаемой должности. Хотя таких будет процентов 80 минимум.

  • Псевдоним15:48, 25.02.2013#

    Мне просто неприятно читать тексты, в которых есть ошибки. Устная речь тоже оставляет желать лучшего. Мы же стараемся выглядеть красиво, так почему бы не стараться говорить и писать правильно и красиво. А то получается, что человек приятной наружности, как только начинает говорить, то всё впечатление о нём портится моментально. ПелЕмени, кофЭ, ложить, на районе. . .

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