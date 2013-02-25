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Во Владивостоке на недобросовестного застройщика возбуждены уголовные дела
Как сообщили «ЗР» в пресс-службе прокуратуры ДФО, дальневосточные прокуроры продолжают защищать права граждан - участников долевого строительства многоквартирных жилых домов.
К примеру, в Амурской области прокуратурой г. Благовещенска выявлены нарушения требований законодательства в деятельности ООО «Новый экономический проект». Юридическим лицом были привлечены 903 тыс.рублей по договору участия в долевом строительстве при отсутствии разрешения на строительство жилого дома. По требованию прокурора нарушения закона устранены, разрешение на строительство получено, директор предприятия Алексей ХИЖИНСКИЙ привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст.14.28 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости) в виде штрафа в 20 тыс. рублей.
В Республике Саха (Якутия) выявлено нецелевое использование денежных средств участников долевого строительства ООО «Ессо-стиль» на общую сумму 125,4 млн рублей, привлеченных для строительства жилого дома по ул. Комсомольской д. 99 в г. Нюрба. По итогам проверки руководителю предприятия внесено представление, нарушения закона так же устранены, средства восстановлены в полном объеме.
В Камчатском крае застройщиком ООО «Русский двор» нарушен срок передачи объекта участникам долевого строительства. 30 января 2013 года прокуратурой города Петропавловска-Камчатского гендиректору ООО «Русский двор» внесено представление.
Чуть раньше – 23 января - в Приморском крае по фактам неисполнения договорных обязательств ООО ПСК «Восток-строй» перед участниками долевого строительства дома №17 по ул. Славянской возбуждены 4 уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), на данный момент ведется следствие.
Досье «ЗР»
В целях восстановления прав граждан – участников долевого строительства в 2012 году прокурорами субъектов Российской Федерации округа внесено 34 представления, принесено 2 протеста, возбуждено 16 дел об административных правонарушениях, объявлено 5 предостережений. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 14 лиц привлечено к административной и 18 к дисциплинарной ответственности. Возбуждено 5 уголовных дел.
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