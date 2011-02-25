Путин требует гарантий безопасности в микрорайоне «Снеговая падь»

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН на совещании по вопросу обеспечения жильем военнослужащих в Калининграде потребовал гарантировать полную безопасность на месте строительства микрорайона для военнослужащих «Снеговая падь» во Владивостоке.

Как сообщает PrimaMedia, Путин возмутился докладу замминистра обороны Григория НОГИНСКОГО, доложившего, что на стройплощадке жилья для военнослужащих в Приморье, которая расположена на месте бывшего арсенала, боеприпасов не обнаружено. «Если не обнаружены, это совсем не значит, что их там нет. Может быть, плохо искали», - отметил премьер-министр.

«Их там нет, я гарантирую» - вот так вы должны были сказать», - заметил Путин. После чего дал указание еще раз проверить строительную площадку на наличие боеприпасов.

Жилой микрорайон «Снеговая падь» располагается в месте, где ранее размещались главные артиллерийские склады Тихоокеанского флота. В мае 1992 года из-за крупного пожара на арсенале произошел взрыв боеприпасов. После того как пожар был потушен, саперы произвели зачистку территорий от неразорвавшихся снарядов, а сами склады выведены за черту города. Однако опасные находки на месте бывшего арсенала находят и по сей день.