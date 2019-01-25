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"Так и хочется воскликнуть: "Ура!"
25 Января 2019, 17:30 | Владивосток
Экс-мэр Владивостока поздравил студентов с праздником
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв в своем очередном посте в соцсетях поздравил молодежь Приморья с Днем студента:
"С Днем студента всех причастных! Так и хочется воскликнуть: «Ура!», потому что при мысли о студенчестве возникают только позитивные и радостные ассоциации.
Молодые, мы гордимся вами! Учитесь, стремитесь, творите, любите и будьте счастливы!
Только с вами и благодаря вам наш город и край будут красивыми, современными и благополучными!
Дорогие друзья, желаю всем молодости души и радости жизни!"
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