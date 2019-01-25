Экс-мэр Владивостока поздравил студентов с праздником

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв в своем очередном посте в соцсетях поздравил молодежь Приморья с Днем студента:

"С Днем студента всех причастных! Так и хочется воскликнуть: «Ура!», потому что при мысли о студенчестве возникают только позитивные и радостные ассоциации.

Молодые, мы гордимся вами! Учитесь, стремитесь, творите, любите и будьте счастливы!

Только с вами и благодаря вам наш город и край будут красивыми, современными и благополучными!

Дорогие друзья, желаю всем молодости души и радости жизни!"