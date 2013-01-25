Почтим память

Памятное мероприятие по случаю годовщины трагической гибели ОРЛЕНКО Юрия Григорьевича, заместителя начальника УВД Приморского края, состоится 27 января во Владивостоке в 12 часов на кладбище Лесное, 14 км.

Юрий ОРЛЕНКО, начальник милиции общественной безопасности, полковник милиции, руководитель Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД РФ в Чеченской республике, погиб при исполнении служебного долга 27 января 2002 года при крушении вертолета МИ-8 в районе станицы Шелковской.