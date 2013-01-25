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Во Владивостоке частная школа попала под каток тотальной борьбы за увеличение мест в детсадах

25 Января 2013, 12:05 | Владивосток

Арбитражный суд начал рассмотрение иска администрации Владивостока о выселении школы «Гармония» из занимаемого ею здания на ул. Русской, 85. Педагоги намерены бороться вплоть до обращения в федеральные институты власти. Они не согласны оставлять место, которое обустраивают уже более 18 лет.

…на то и напоролись

В советское время в здании на ул. Русской, 85 находился детсад завода «Варяг». Детей было мало, и директор предприятия в 1994-м году отдал часть помещений в аренду частной школе «Гармония». В 1996 году завод вместе со всей «социалкой» передал здание муниципалитету. В 2000-м году мэрия ликвидировала детсад и организовала в его помещениях детдом №5. Но в 2005 году все детдома перешли в управление администрации края. Краевое руководство перевело детей в другие детдома. Освободившиеся помещения вначале пустовали, а затем возникла идея разместить в них архив.

Руководителей школы «Гармония» перспектива такого соседства не обрадовала, и они предложили администрации края использовать площади не для архива, а для частного детского сада.

Чиновники обманули

«Мы четыре раза встречались в те годы с вице-губернатором Александром ШЕМЕЛЕВЫМ. Предложили передать здание из ведения администрации в муниципальную собственность. Шемелев посоветовал вначале убедиться - не выселят ли нас после этого, - рассказала «ЗР» директор школы «Гармония» Ольга МЫЗГИНА. - Я сходила в мэрию Владивостока в начале 2009 года. Начальник управления образования Лариса КАРПАЧЕВА поддержала идею и заверила, что никто нас выселять не будет. Константин МЕЖОНОВ, в то время занимавший должность вице-мэра, тоже обрадовался передаче здания и пообещал, что выселять нас не будут».

Администрация края передала здание Владивостоку. Под обещания чиновников руководители школы уже в начале 2010 года начали исследование фундамента здания, начали ремонт. За 4,5 млн рублей в ранее пустовавшем крыле полностью перекрыли полы, заменили двери, установили сигнализацию, поставили новое кухонное оборудование, частично поменяли электропроводку и коммунальные сети. В середине сентября 2010 года ремонт завершился.

«В октябре 2010 года к нам приехали начальник управления по делам молодежи администрации Владивостока Наталья МАЛЬЦЕВА и вице-мэр Константин Межонов, который сказал: «Откройте детсад, тогда будем говорить о продлении договора аренды здания», - вспоминает Ольга Мызгина.

«Гармония» закупила мебель для детсада, и уже в ноябре 2010 года он принял детей работников школы. С января 2011 года стали набирать всех желающих. Однако заключать договор администрация города не торопилась. Представители школы пытались, но не могли попасть на прием к чиновникам.

Контакт налажен

«Тогда мы обратились за помощью к супруге бывшего губернатора Ларисе БЕЛОБРОВЕ, она договорилась с мэром Владивостока Игорем ПУШКАРЕВЫМ, что он примет нас. «Вместе с мэром в разговоре участвовали Наталья Мальцева, в то время уже как вице-мэр, курировавшая образование, и еще несколько чиновников. Я напомнила об уговоре. Пушкарев сказал, что продлить аренду может лишь на два года, и заверил: «Cделаешь проект по расширению площади здания, чтобы разместить полноценный крупный детсад, тогда продлю аренду», - настаивает Ольга Мызгина. - Мы сразу заказали проект на достройку двухэтажной мансарды, чтобы в нее могла переехать школа, а детсад занял бы два нижних этажа».

Однако администрация и после переговоров с мэром стала тянуть с заключением договора аренды. Лишь 20 сентября 2011 года мэрия подписала бумаги. Но вместо обещанных двух лет в договоре стоял только один.

«У нас шок! Как строить, если договор только на один год?! А через неделю и вовсе получили письмо от заместителя главы администрации Владивостока Екатерины ХИМИЧ о том, что мэрия продлевать аренду с нами не будет, - сообщила Ольга Мызгина. - Ситуация тяжелая, но мы не сдадимся».

Гармоничные медалисты

В «Гармонии» учатся дети, имеющие проблемы со здоровьем, - у кого-то задержка в развитии, у кого-то энурез и т.д. Из 76 учеников лишь несколько совершенно здоровых ребят. Остальным же нужен особый, индивидуальный подход.

«Моя дочка вначале училась в очень престижной и дорогой школе. Но там ее просто затуркали. А в «Гармонии» к ней прекрасное отношение. Отличный психологический климат. В результате девочка не только хорошо себя чувствует, но и успеваемость повысила. Мы, родители, категорически против закрытия школы», - заверила «ЗР» Елена САПОЖНИКОВА.

Ее слова подтверждают цифры. Несмотря на проблемы со здоровьем учеников, «Гармония» выпустила 21 медалиста. Она уже 12 лет участвует в обменных программах с японскими коллегами. Школа является членом Ассоциации негосударственных школ России.

Мэрия непреклонна

«Сейчас все муниципальные помещения детских садов твердо и последовательно возвращаются в городскую собственность. Уже освободили помещения бывших садов районная налоговая инспекция, служба судебных приставов, общество сознания Кришны, лицей ДВГТУ, городское управление образования и другие структуры. Здание, где размещается школа «Гармония», находится в муниципальной собственности. Это типовое здание детсада, и там должен быть муниципальный детский сад. В Советском районе очень большая потребность именно в бюджетных местах. Школа «Гармония» предлагает создать коммерческий. В администрации города ничего не имеют против частных садов и школ - они нужны людям и пусть успешно развиваются! Но отдавать муниципальное здание при острой нехватке бюджетных мест больше нет возможности. Образовательные услуги - это тоже сфера предпринимательства, и школа «Гармония» вполне может найти небольшое, соответствующее численности своих ребят помещение. Задача администрации - обеспечить интересы простых семей, которые не имеют возможности водить детей в весьма дорогостоящие частные учреждения», - пояснила «ЗР» сотрудница пресс-службы администрации Владивостока. - Садик на ул. Русской, 85 вошел в программу «Развитие сети дошкольных учреждений», которая была утверждена 30 сентября 2010 года. По этой программе его ремонт запланирован на 2014 год. По окончании детсад сможет принять 160 детей, родители которых будут платить всего по 1 тыс. 200 рублей в месяц, а не по 16-30 тыс. рублей, как платят в частных детских садах. Спросите у жителей этого района - что им нужнее здесь, в этом городском здании, которое является нашей общей собственностью, - частный садик или все-таки городской».

Но и работники школы «Гармония» уверены в своей правоте.

«Мы надеемся убедить, что проблему детсадов нельзя решать за счет больных детей», - говорит Ольга Мызгина.

Представители школы «Гармония» обратились за помощью к администрации Приморского края и готовы идти дальше, до Москвы и федеральных органов власти.

Олег ЖУНУСОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Олег Жунусов | Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: суд  дети  детсады  бизнес  недвижимость  предпринимательство 



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Комментарии

  • Lom13:24, 25.01.2013#

    Пора привыкнуть. Что верить никому нельзя. Как сказали так и забыли.

  • Псевдоним13:34, 25.01.2013#

    Администрация города ведет себя как типичный арендодатель квартир - только сделаешь ремонт за свой счет, так тебя сразу и выселят! А после они составят смету, по которой за 10 млн якобы поменяют полы.

  • Псевдоним17:10, 12.03.2013#

    все должно быть по закону!!!

  • Псевдоним17:11, 12.03.2013#

    надеемся, что мэрия устоит в этой схватке

  • Псевдоним14:03, 25.01.2013#

    Ну пора уже научиться не верит ничьим словам. . . что значит пообещали? документы где? Обещали в то время когда уже была утверждена программа и на здание имелись совершенно другие планы?

  • Псевдоним14:04, 25.01.2013#

    Устные обещания и договоренности, к сожалению в суде не помогут. . . . Может хотя бы удастся взыскать с мэрии средства, затраченные на реконструкцию и ремонт

  • жека14:09, 25.01.2013#

    вот идите и паситесь падлы а городу дет сад нужен . постройте своё здание и е б итесь там как хотите . а то твари позанимали в смутное время всё теперь не хотят отдавать чужое назад уроды .

  • 1234520:35, 25.01.2013#

    Научили обезьяну в кнопочки тыкать. . . Жека, ты ведь не осознаёшь свою ущербность? Тогда ты безнадёжен.

  • Псевдоним17:34, 29.01.2013#

    Еще садик на Кирова есть, сейчас там медцентр Святая Мария. . . Тоже заберем?

  • Псевдоним11:39, 30.01.2013#

    Денег поимели на детях и валите из здания! Год назад на территорию местных мамаш с колясками перестали пускать гулять! Типа частная территория! Хотя глядя на территорию видно, что нихрена ти с советских времён не делалось. Валите на хрен г. Мезенцева!

  • Псевдоним17:05, 12.03.2013#

    :)

  • Псевдоним17:06, 12.03.2013#

    не стыдно им с нивалидов деньги брать? 30 тысяч в месяц за обучение. Хорошая помощь ивалидам :)

  • Псевдоним17:07, 12.03.2013#

    не стыдно им с нивалидов деньги брать? 30 тысяч в месяц за обучение. Хорошая помощь инвалидам :)

  • Псевдоним10:36, 22.03.2013#

    НЕ стыдно конечно, подобные публикации надо же на какие-то деньги оплачивать! Деньги не пахнут!

  • Анна17:54, 17.07.2013#

    В гармонии не 30 т стоимость, а в несколько раз меньше

  • Анна17:53, 17.07.2013#

    Что же делать тем деткам, которые не могут учиться в школе со всеми детками из-за проблем со здоровьем. Нашем государством предусмотрено только 8 часов в неделю для начальной школы и 10 часов в неделю для средней школы на индивидуальное обучение. Чему можно за 10 часов научить ребенка. Да и учителя шибко не хотят выкладываться. Да и зачем им?! государство платит учителям копейки!!!И платно дополнительно не хотят обучать. Зачем отнимают у деток школы?!их не так уж и много в городе Владивостоке. Когда помещение детского сада, которое занимает Гармония" было в аварийном помещении. они это здание отремонтировали своими силами, а теперь можно и забирать. Одну школу бросили недостроенную в 64 мкр. уже как 20 лет стоит заброшенная. никому не нужная. Почему бы её не достроить???проще уже забрать готовое. и сделанное чужими руками.

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