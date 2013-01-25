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ДВФУ получит грант индийского правительства
Посол Индии в Российской Федерации Аджай Малхотра сообщил ректору ДВФУ Сергею Иванцу о том, что индийское правительство в знак благодарности за вклад ДВФУ в развитие российско- индийских академических обменов приняло решение наградить Дальневосточный федеральный университет грантом.
– Цель этого гранта – поощрение и поддержка ученых и преподавателей ДВФУ, занимающихся исследованиями в области индийского языка, истории, культуры, экономики, философии, международных российско-индийских отношений, – прокомментировал Александр Соколовский, профессор кафедры Тихоокеанской Азии ДВФУ, руководитель предметной группы по подготовке специалистов по языкам и культуре стран Южной и Юго-Восточной Азии, сообщает пресс-служба ДВФУ.
Кстати, 26 января в Индии отмечают национальный праздник – День Республики. Он связан с принятием Конституции Индии и годовщиной перехода страны от статуса британского доминиона к республике, который произошел 26 января 1950 года. К этой дате приурочена выставка «Современная Индия», развернутая в Индийском культурно-образовательном центе ДВФУ (Океанский проспект, 39).
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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