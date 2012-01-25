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Владивосток является одной из самых холодных точек на юге Приморского края

25 Января 2012, 20:13 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 25 января, ZRPRESS. Средние месячные температуры воздуха в Приморье колеблются от 13-18°С (в феврале местами на побережье 7-12°С) до 20-25°С. Решающая роль в распределении зимних температур в крае принадлежит хребту Сихотэ-Алинь, который является естественной климатической границей между восточными прибрежными и западными предгорными районами.

Наиболее низкие средние месячные температуры воздуха зимой отмечаются в континентальных районах края - на западных склонах и в горах Сихотэ-Алиня. Повышение зимних температур на побережье Японского моря объясняется не только экранирующей ролью Сихотэ-Алиня в отношении холодных воздушных масс поступающих с северо-запада, но и отепляющим влиянием моря, когда при определенных синоптических ситуациях, циклоны стационируют на юге Охотского моря или выходят тихоокеанские циклоны. Потому зимой наиболее теплыми районами являются южное и восточное побережье края. Данный процесс не относится к Владивостоку и его пригороду. В зимний период в краевом центре чаще господствует сухой и холодный континентальный воздух,обуславливающий ясную морозную погоду. Таким образом, Владивосток является одной из самых холодных точек на юге Приморского края. Январь для Владивостока - наиболее холодный месяц в году: средняя месячная температура составляет -13,5 °C. Именно в этом месяце зарегистрирован абсолютный минимум температуры воздуха -30,3 °C (10 января1931 г.).

Продолжительность холодного периода (со среднесуточными температурами воздуха ниже 0°С) на большей части территории края составляет 130 - 160 дней, и лишь в северной части западных предгорий и на вершинах Сихотэ-Алиня она увеличивается до 180 дней. Наиболее низкие ночные температуры(абсолютный минимум) составляют 40 - 45°С, на севере края 47 - 49°С, в прибрежных районах 26 - 31°С.

Особенностью приморского климата в холодную половину года является наличие частых оттепелей. В отдельные, наиболее теплые годы максимальная температура воздуха (абсолютный максимум) может повышаться до 7 - 12°С, в феврале - до 14 - 16°С тепла, сообщает пресс-служба Примгидромета.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба Примгидромета
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