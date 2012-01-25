По пути во Владивосток БПК "Адмирал Пантелеев" посетит Филиппинские острова

ВЛАДИВОСТОК, 25 января, ZRPRESS. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Пантелеев", морского танкера "Борис Бутома" и спасательного буксира "Фотий Крылов" покинул индонезийский порт Сурабая и взял курс на филиппинский порт Манила.

Программа четырехдневного визита тихоокеанцев в Индонезию была насыщена мероприятиями. В первый день российская делегация нанесла протокольные визиты командующему Восточным флотом ВМС Индонезии, командиру военно-морской базы Сурабая и мэру города.

Второй день визита начался со спортивных баталий, где российские моряки приняли участие в спортивных соревнованиях по футболу и волейболу со своими индонезийскими коллегами. В этот же день для наших моряков были организованы автобусные экскурсии по памятным местам и достопримечательностям города. Кроме культурно-массовых мероприятий состоялось обсуждение программы совместных российско-индонезийских учений по маневрированию и тренировке по связи.

На третий день пребывания российских кораблей для жителей и гостей порта Сурабая было организовано посещение с экскурсиями по БПК "Адмирал Пантелеев".

По завершении программы визита и после проведения торжественной церемонии проводов отряда кораблей ТОФ состоялись совместные российско-индонезийские учения по маневрированию и тренировке по связи в территориальном море Республики Индонезия, сообщает flot.com.

«Золотой Рог».