www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.58 р. 100 JPY: 58.08 р.
EUR: 74.99 р. 10 CNY: 95.18 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Наука и образование
Распечатать

Завершается строительство очередного детсада во Владивостоке

25 Января 2012, 22:30 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 25 января, ZRPRESS. Строительство уже третьего детского сада в жилом микрорайоне Снеговая Падь подходит к концу.

На территории возле учреждения строители возвели деревянные беседки для прогулок, установили качели и горки. Внутри полным ходом завершаются отделочные работы, после чего останется только оборудовать учреждение мебелью и техникой, а также украсить стены красочными рисунками. Этот садик, как и предыдущие учреждения в Снеговой Пади, будет муниципальным.

Третий детский сад построен по такому же проекту, как и садики "Тигрёнок" и "Светлячок", распахнувшие свои двери в Снеговой Пади в прошлом году. Под личным контролем Игоря Пушкарёва, который регулярно бывает на стройке с целью проверок и оказания организационной помощи, третье дошкольное учреждение также возводится по самым современным требованиями с учетом последних санитарных норм. Здесь также построен бассейн, в уровне второго этажа есть выходы на прогулочные террасы с леерным ограждением. Для самых маленьких воспитанников на первом этаже уложены теплые полы. Установлены большие витражные окна в группах. Благодаря такой планировке в помещения попадает намного больше дневного света.

Рассчитано новое дошкольное учреждение на 240 малышей.

Напомним, микрорайон Снеговая Падь строится как для уволенных в запас, так и для действующих военнослужащих Тихоокеанского флота, Дальневосточного военного округа, других силовых ведомств, причем люди приезжают сюда со всего Дальневосточного региона. Социальную инфраструктуру - детские сады, школы, больницы и спортивный комплекс - возводят городские власти. Стройки контролирует лично глава Владивостока Игорь Пушкарёв, сообщает пресс-служба администрации Владивостока

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru