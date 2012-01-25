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Завершается строительство очередного детсада во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 25 января, ZRPRESS. Строительство уже третьего детского сада в жилом микрорайоне Снеговая Падь подходит к концу.
На территории возле учреждения строители возвели деревянные беседки для прогулок, установили качели и горки. Внутри полным ходом завершаются отделочные работы, после чего останется только оборудовать учреждение мебелью и техникой, а также украсить стены красочными рисунками. Этот садик, как и предыдущие учреждения в Снеговой Пади, будет муниципальным.
Третий детский сад построен по такому же проекту, как и садики "Тигрёнок" и "Светлячок", распахнувшие свои двери в Снеговой Пади в прошлом году. Под личным контролем Игоря Пушкарёва, который регулярно бывает на стройке с целью проверок и оказания организационной помощи, третье дошкольное учреждение также возводится по самым современным требованиями с учетом последних санитарных норм. Здесь также построен бассейн, в уровне второго этажа есть выходы на прогулочные террасы с леерным ограждением. Для самых маленьких воспитанников на первом этаже уложены теплые полы. Установлены большие витражные окна в группах. Благодаря такой планировке в помещения попадает намного больше дневного света.
Рассчитано новое дошкольное учреждение на 240 малышей.
Напомним, микрорайон Снеговая Падь строится как для уволенных в запас, так и для действующих военнослужащих Тихоокеанского флота, Дальневосточного военного округа, других силовых ведомств, причем люди приезжают сюда со всего Дальневосточного региона. Социальную инфраструктуру - детские сады, школы, больницы и спортивный комплекс - возводят городские власти. Стройки контролирует лично глава Владивостока Игорь Пушкарёв, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
«Золотой Рог».
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