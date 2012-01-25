Владивостокские ёлки станут удобрением

Специалисты «Горзеленстроя» предложили новый способ утилизации елок, их перерабатывают с помощью специальной машины в древесные отходы.

В дальнейшем получившаяся щепа будет использована на городских клумбах и газонах. Такое мульчирование благоприятно влияет на здоровье растений, обогащает почву полезными элементами, замедляет рост сорняков и сокращает испарение влаги.

«Золотой Рог».