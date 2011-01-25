Жителей Владивостока защитит АТУ

Такую задачу поставил перед своими подчиненными глава администрации Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ. Однако до этой цели еще далеко.

Горы мусора у дома №5 по ул. Амурской во Владивостоке стали привычной картиной для жильцов.

- Деньги за уборку платим исправно, а мусор вывозят раз в два месяца! Обращались в управляющую компанию, нас обслуживает «Жилищная реформа», но толку никакого, - жалуются жильцы дома. – Ну не президенту же письмо писать, и не мэр же будет мусор вывозить.

В свое время подобные проблемы лежали на администрациях районов. Они имели свои бюджеты, исполнение которых контролировали депутаты районных дум. Но затем началась борьба с чиновничьим аппаратом. Самые серьезные потери понесли именно районные органы власти. Например, во Владивостоке на каждый район осталось всего по 3-4 человека.

Вместо районных администраций теперь работают АТУ – административно-территориальные управления. Они отвечают за все, что происходит на их участках.

- АТУ - аккумулятор информации, который в случае необходимости задействует все необходимые службы, - поясняет заместитель главы администрации Владивостока Павел ТАРАСЕНКО, который курирует в мэрии АТУ.- А если нужно, то использует и административные рычаги воздействия.

Вот и жалобами жильцов дома №5 на ул. Амурской занялось АТУ. Проверка еще в феврале 2010 года подтвердила обоснованность заявлений. Но решить проблему оказалось нелегко. Управляющая компания оказала упорное сопротивление. Специалисты АТУ оштрафовали УК «Жилищная реформа» на 30 тыс. рублей. Однако компания не признала свою вину и обратилась в суд. Проиграла его, но пошла дальше по инстанциям. Почти весь 2010 год продолжались судебные тяжбы. Лишь когда и Дальневосточный суд в Хабаровске признал ее неправой, выплатила штраф. Но около дома снова образовалась целая гора мусора. Компания упорно не хочет менять свой подход. В этом месте сваливают мусор не только жильцы дома №5, а чужой мусор мы убирать не будем, заявляет глава УК «Жилищная реформа» Александр КАЗАЧЕНКО.

- Управляющая компания должна не сортировать мусор свой-чужой, а убирать его с подведомственной территории. Об этом говорят и решения всех судебных инстанций, - поясняет позицию АТУ ее сотрудница Ольга БУТАКОВА.

И стал разворачиваться новый раунд мусорной войны. АТУ имеет право на проверку деятельности УК. Но специалисты управления обязаны уведомлять о своем визите. Иначе итоги проверки можно признать незаконными.

- Звоним, предлагаем – примите факс. А нас убеждают, что у них нет факса, как и электронной почты. Хорошо, что законом предусмотрена такая форма уведомления, как телефонограмма. Ею и воспользовались, чтобы соблюсти закон. А когда прибыли в офис, оказалось, что факс все-таки есть, - усмехается Ольга Бутакова.

Впрочем, не только с нерадивыми управляющими компаниями приходится бороться за права горожан административно территориальным управлениям. На них и культурные мероприятия в районе, например, проведение новогодних праздников, вручение медалей. На них же ответственность за ликвидацию аварий, поддержание санитарного состояния подведомственных участков. И на выборах их задействуют. И за налоговыми поступлениями от предприятий они следят. Даже в подготовке к саммиту АТЭС они принимают участие: ответственны за ремонт фасадов домов и дорожного полотна. Обязанностей-то много. А вот штатное расписание крохотное.

- Еще далеко до оптимальной численности. Но рано или поздно мы придем к тому, что АТУ станут полноправными хозяевами районов. Для этого нужно пересмотреть перечень их полномочий и повысить эффективность работы, но в рамках существующего штата, - полагает вице-мэр Владивостока Павел Тарасенко.

По всем районным проблемам можно обращаться в административно-территориальные управления. Начальники официально ведут прием каждый понедельник с 15 до 18 часов. Впрочем, сообщить о проблеме можно в любое другое время, уверяют специалисты администрации Владивостока.

Адреса и телефоны АТУ:

Ленинский р-н – ул. Муравьева-Амурского, 11/13, телефон 22-72-87.

Первомайский р-н – ул. Калинина, 116, телефон: 614-296.

Первореченский р-н – ул. Ильичева, 15, телефон: 614-207.

Советский р-н – пр-т 100-летия Вл-ка, 90, телефон: 614-212.

Фрунзенский р-н – ул. Фокина, 25, телефон: 614-461.