Школу во Владивостоке, о которой рассказали Путину, вновь откроют

Бывшую школу №55 на улице Снеговая капитально отремонтируют и откроют в 2019 году. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко во время инспектирования здания в субботу, 22 декабря.



Отметим, после экспертной оценки в 2012 году школа №55 была закрыта. На тот момент ее посещало всего 260 человек, не хватало учителей. Сейчас в здании располагается Центр подготовки населения различными видами спорта Владивостока – карате, боксом, рукопашным боем, стрельбой, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.



После осмотра здания Олег Кожемяко подчеркнул, что здесь можно открыть начальную школу со спортивными секциями.



«Необходимо заказать эскизный проект, сделать капитальный ремонт помещений, чтобы школа была готова к следующему сезону. Спортивные секции можно оставить, введем в штат тренеров и сделаем им доплату. После школьных занятий здесь могут тренироваться спортсмены», – заявил он.



Губернатор добавил, что главное – это мнение людей, родителей детей, которые будут здесь учиться.



«Мы проведем соцопрос среди местных жителей. Готовы ли они водить своих детей в эту школу и сколько здесь будет учиться человек», – подчеркнул Олег Кожемяко.



Школу на Снеговой во Владивостоке вновь откроют в 2019 учебном году. 22 декабря 2018 года.

Фото – Игорь Новиков (администрация Приморского края)