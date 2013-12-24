Рыбам в плавники плывет денежная премия

Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря

Овен. У Овнов на этой неделе могут ухудшиться условия труда на рабочем месте. Особенно это относится к офисным служащим и тем, кто работает в гостиницах, ресторанах и туристических фирмах. Не лучшим образом могут обстоять дела и у фрилансеров: возможно, будет мало заказов либо поступит трудновыполнимый проект.

Телец. Тельцам на этой неделе не рекомендуется заниматься планированием. Обстоятельства будут довольно непредсказуемыми, поэтому любые прогнозы, скорее всего, в дальнейшем придется не раз корректировать. Между тем это благоприятное время для профессионального обучения и командировок.

Близнецы. У Близнецов на этой неделе возможны задержки заработной платы. Не исключено, что уровень доходов окажется ниже ожидаемого. Между тем это благоприятное время для любого партнерского бизнеса. Вместе с коллегой вы сможете принять наиболее верные решения.

Рак. Уровень квалификации Раков на этой неделе может быть недостаточным для успешного решения рабочих вопросов. Не следует браться за сложные дела, если вы не уверены в своих силах. Лучше посвятить эту неделю расширению кругозора, углубленному изучению какой-либо области знаний.

Лев. Львам на этой неделе не рекомендуется брать банковские ссуды или совершать покупки в кредит. Сейчас вам будет сложно оценить, готовы ли вы регулярно выплачивать определенную сумму денег. Будьте предельно внимательны при заключении любых договоренностей.

Дева. У Дев эта неделя подходит для творческих видов деятельности, проведения рекламных кампаний. Между тем в этот период не рекомендуется вести переговоры и подписывать соглашения о сотрудничестве. Вы можете столкнуться с нарушениями договорных обязательств, а также мошенничеством.

Весы. Весам на этой неделе рекомендуется четко соблюдать дедлайны и серьезнее относиться к существующим правилам в трудовом коллективе. Не исключена путаница при распределении обязанностей между сотрудниками.

Скорпион. У Скорпионов это благоприятное время для торгово-закупочной и посреднической деятельности, а также для командировок, переговоров, работы с документами. Между тем это непростой период для студентов: вероятны трудности при освоении нового учебного материала.

Стрелец. Стрельцы на этой неделе смогут объективно оценить материальные последствия от тех или иных своих деловых инициатив, что приведет к росту доходов. Между тем это не лучшее время для оформления сделок с недвижимостью, особенно договоров аренды или ипотечного кредитования.

Козерог. Козерогам на этой неделе можно искать дополнительную подработку: скорее всего, поиски увенчаются успехом. Между тем рекомендуется отказаться от деловых поездок и новых знакомств. Не доверяйте поступающей информации: она может оказаться ложной. Любые факты сейчас лучше перепроверить.

Водолей. Водолеям рекомендуется работать на будущее и делать все возможное для того, чтобы расширить бизнес. Повседневная работа может показаться вам неинтересной и утомительной. Это не лучшее время для налаживания отношений с коллегами и подчиненными.

Рыбы. Рыбы на этой неделе могут получить крупную денежную премию, что будет весьма актуально в преддверии Нового года. Между тем это не лучшее время для участия в конкурсах, кастингах, где требуется продемонстрировать свои таланты.

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