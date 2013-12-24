Как узнать, употребляет ли ваш ребенок наркотики

Не всегда просто определить, употребляет ли ваш ребенок наркотики. Подростки до последнего стараются скрыть факт употребления наркотиков. Даже когда родители напрямую спрашивают их об этом, они отпираются от очевидных признаков, объясняя это очень логично другими обстоятельствами или «гениальной» фразой: «Да ты что?! Я разве дурак?!»

И родители верят, потому что хотят верить.

В данном случае обратим внимание на очень важное обстоятельство: часто родители очень мало знают о своих подросших детях, об их интересах, увлечениях, досуге, друзьях. И не потому, что не спрашивают. Спрашивают, как правило, часто. Только ответы получают маловразумительные, если вообще получают. Надо отметить, что зачастую в семье нет привычки, навыка, традиции делиться друг с другом, что-то обсуждать, просто разговаривать, поэтому вопросы воспринимаются как допросы, как грубое вмешательство в личную жизнь.

Подростки, употребляющие наркотики, демонстрируют со временем отчетливые изменения в характере и поведении (необходимо отличать от нормального течения пубертатного созревания). Как скоро обнаружатся эти изменения - зависит от типа и количества принимаемого наркотика. Вид принятого наркотика определяет картину опьянения - это специфические признаки. Если зависимость от наркотиков формируется или уже сформировалась, то и вне состояния опьянения можно заметить поведенческие признаки употребления наркотиков - неспецифические.

Изменения в поведении

Нарастающая скрытность ребенка (возможно, без ухудшения отношений с родителями).

Учащение и увеличение времени «гуляний», когда ребенок уходит из дома в то время, которое раньше проводил в семье или за уроками.

Самоизоляция в семье: ребенок избегает родителей, по телефону отвечает украдкой, избегает участия в семейных делах, появляется четко выраженное уклонение от домашнего общения, неожиданное пренебрежение домашними правилами. Ребенок перестает участвовать в семейных праздниках, нарастает напряженность в семейных взаимоотношениях.

Частые просьбы отпустить на ночь из дома либо отсутствие по ночам без объяснения причин.

Нарастающая хитрость, изворотливость и лживость.

Потеря энтузиазма, безразличие к делам, безынициативность - «потухшие глаза».

Высказывания

Появление высказываний о бессмысленности и тягости жизни.

Серьезное отношение к лозунгам типа «живи быстро, умри молодым».

Интерес к разговорам о наркотиках.

Убежденное отстаивание «права человека на употребление наркотиков», идей о «необходимости наркотиков для человечества» и «бесперспективности борьбы с ними».

Деньги

Увеличение финансовых запросов. Молодой человек активно ищет пути их удовлетворения, выпрашивая деньги во все возрастающих количествах.

Пропажа из дома денег, ценностей, книг, одежды, радиоаппара­туры и т.д. Наличие значительных денежных сумм без объяснения причины их появления.

Неряшливость.

Противоправные действия или кражи вне дома.

Настроение

Апатия, сменяющаяся необъяснимой активностью.

Вспышки агрессивности в ответ на обычное обращение.

Резкая смена настроения без видимого повода.

Настороженность, подозрительность.

Нервозность, повышенная раздражительность.

Внешность

Внешний вид нездорового человека: бледность, отечность кистей рук, покраснение глазных яблок, коричневый налет на языке, расширение кровеносных сосудов под ноздрями.

Частые синяки, порезы, ожоги от сигарет в районе вен на руках (на вопрос о происхождении подросток отвечает: «Просто упал, сам не знаю, откуда»), прожженная сигаретами одежда.

Отказ от утреннего туалета. Отсутствие потребности в смене одежды, «посторонние» запахи от волос и одежды.

Следы инъекций (т.е. уколов) по ходу вен на руках.

Одежда независимо от времени года с длинными рукавами для того, чтобы скрыть следы от уколов.

Общение

Особенное внимание стоит обратить на появление «новых друзей». По ряду характерных признаков этих «новых» довольно просто можно выделить в отдельную, особую группу:

Новые друзья никогда не приходят к вам в дом.

У них, как правило, нет имен.

У них нет определенных занятий. Вы ничего не знаете об этом, ребенок отмалчивается или отмахивается от вопросов.

Через вас никогда и ничего не передается по телефону.

Несмотря на такую «призрачность», вы ощущаете, что эти люди оказывают влияние на вашего ребенка, он зависим от них, а возможно, даже в какой-то степени подчинен их желаниям.

С появлением «новых» старые друзья значат для ребенка все меньше и меньше.

Ваш ребенок стал отдаляться от вас, стал скрытным, не говорит, куда идет, перестал интересоваться тем, что раньше его интересовало, потерял интерес к учебе. Ему трудно стало даваться то, что раньше давалось с легкостью. У него бывают необъяснимые перепады настроения: то буйная веселость, то усталость и подавленность. У него посто­янный насморк, затяжные простуды, периодически просыпается «зве­риный» аппетит, а иногда аппетит отсутствует вовсе.

Родителям, заметившим неспецифические признаки в поведении ребенка, следует быть внимательными, но не подозрительными: важно понять причину, а не навешивать ярлыки.

Вы наверняка можете обнаружить половину этих симптомов у своих детей, даже если они никогда не пробовали наркотики и вообще не проявляют к ним интереса. Чем лучше вы знаете своих детей, тем легче вам судить о том, что с ними происходит, важно не спутать с изменениями, вызванными взрослением ребенка или текущим кризисным состоянием.

Многие родители не готовы к такому удару: мой ребенок - наркоман? Этого не может быть. Почему это мне, за что?.. Поиски ответа в данном случае - не самое лучшее. Полезнее всего будет задуматься: «Зачем это нужно моему ребенку? Что это дает ему?..» И лучше всего обсудить это со своим ребенком, попытаться понять его. Не осудить его, а попытаться понять. Часто родители считают, что понять - значит принять как должное то, чему не следует потворствовать.

Нужно найти в себе силы, чтобы не брать на себя ответственность за поступки наркомана. Незнание проблемы, неготовность к ее решению, страх, растерянность и беспомощность толкают родителей на ошибки. А если близкие сами «не в порядке», шансов на успех - значительно меньше.

И пусть вас минует сия страшная чаша...

газета "Золотой Рог", Владивосток.