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Снегоуборочная техника во Владивостоке признана никуда не годной

24 Ноября 2017, 15:54 | Владивосток

Большая часть спецтехники была приобретена еще в преддверии саммита АТЭС-2012

Снегоуборочная техника, приобретенная для нужд Владивостока в преддверии саммита АТЭС-2012, серьезно изношена. В 2018 году парк техники необходимо обновить примерно на 30%, иначе следующей зимой заметно возрастут затраты на ее ремонт, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Об этом заявил заместитель главы Владивостока Леонид ВИЛЬЧИНСКИЙ в ходе обсуждений причин «снежного коллапса» в краевой столице 17 ноября.

На заседании комитета Законодательного Собрания по региональной политике и законности представитель прокуратуры Приморского края сообщил об итогах проверки, проведенной надзорным органом после снегопада 17 ноября. По данным прокуратуры, во Владивостоке количество исправной снегоуборочной техники составило лишь 93 единицы, или 18% от норматива в 498 единиц. Впрочем, как уточнили представители администрации города, в данном случае речь идет именно о нормативе, а не о реальном количестве техники - 498 единиц техники во Владивостоке не имелось в наличии никогда. А из имеющихся в настоящее время 93 единиц только 65 - трактора-щетки. Остальная часть парка - это грейдера и фронтальные погрузчики, использующиеся при более обильных снегопадах.

Как уточнил вице-мэр Владивостока Леонид Вильчинский, теоретически для приемлемой уборки города от снега хватило бы и сотни единиц техники. Однако коэффициент выхода техники на маршруты никогда не бывает 100-процентным, уточнил чиновник.

- В основном техника закупалась в 2011 году. И в этот снегопад в период работы техники произошло порядка 15 сходов с маршрута - у кого-то шланг «полетел», у кого-то щетка сломалась. Техника старая, изношена физически и морально, ее нужно обновлять, - сказал Вильчинский.

Как уточнил главный дорожник города, в текущем году во Владивостоке впервые за шесть лет приобретено пять единиц снегоуборочной техники, две из которых уже приступили к работе. На следующий год необходимо обновить парк на 30-40%.

- Если мы войдем в следующую зиму с тем же парком техники, что есть сейчас, то поломок будет еще больше, придется тратить больше денег на ремонт и восстановление, - резюмировал Леонид Вильчинский.

Андрей СЕРОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: снег  коллапс  депутат  мэрия  прокуратура  саммит АТЭС  транспорт  снегопад  лед  пробка  зспк  глава  ремонт  техника  дороги владивостока  Примгидромет 



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Комментарии

  • Задов16:42, 24.11.2017#

    Крузаки для свинорылых зато все новые

  • я17:01, 24.11.2017#

    Да трындит этот Вилли как дышит. 6-летняя техника ему старая и изношенная, ага. Не справляешься - не занимай не своё место. Тот случай, когда "главный" дорожник не синоним "лучший"

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