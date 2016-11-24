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Аэропорт Владивостока вошел в топ-10 лучших

24 Ноября 2016, 14:17 | Владивосток

Сайт для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner провел опрос среди самостоятельных путешественников из России и выяснил, какие аэропорты внутри страны они считают лучшими.

 Более 1700 респондентов оценили 20 крупнейших аэропортов по 9 параметрам.

Лучшими аэропортами были названы Кольцово (Екатеринбург, оценка 4,47 из 5), Курумоч (Самара, оценка 4,45), Пулково (Санкт-Петербург, оценка 4,28). Четвертое место с минимальным отрывом от тройки лидеров занимает аэропорт Сочи (4,27). Международный аэропорт Владивосток оказался на 6-ой строчке рейтинга, обогнав Внуково и Домодедово, сообщает портал Skyscanner.

Абсолютными рекордсменами рейтинга стали обновленные воздушные гавани Екатеринбурга и Самары, которые заняли первое или второе место в каждой из оцениваемых категорий. В частности, аэропорт Кольцово получил наивысшие оценки за регистрацию на рейс, прохождение контроля безопасности, уровень кафе и ресторанов, возможности шоппинга, комфорт зала отправления и общее настроение. Курумоч держит первенство по удобству сдачи и получения багажа, уровню персонала и чистоте аэропорта.

«Наш опрос показал, что вовсе не обязательно быть крупнейшим аэропортом страны, чтобы заработать лучшие оценки пассажиров, – комментирует Дмитрий Хаванский, PR менеджер Skyscanner в России. – Региональные аэропорты выигрывают за счет менее напряженной атмосферы, и, конечно, решающее значение имеет модернизация аэропортов, в том числе и в ходе подготовки к приему Чемпионата Мира по футболу в 2018 году. После Чемпионата аэропорты также не будут простаивать в связи с растущим спросом на внутренний туризм».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: владивосток  аэропорт 



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